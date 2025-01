Fermeture de la Casa Marina à Galeria : La population monte au créneau

Ce dimanche 12 janvier, la population du Falasorma et de Balagne s'est réunie devant la Casa Marina de Galeria pour protester contre une éventuelle fermeture de l'établissement, conséquence d'un conflit entre la mairie et le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC). Depuis plusieurs mois, le sort de cette structure emblématique reste incertain : fermeture, déménagement ou vente, toutes les hypothèses demeurent ouvertes même si en début de semaine dernière, les agents de la Casa Marina ont symboliquement décroché l’enseigne de l’établissement, un geste qui a suscité une vive réaction au sein de la population. Cette inquiétude partagée a mené à la mobilisation de dimanche matin, à laquelle ont pris part Jean-Marie Seïté, maire de Galeria, et Jacqueline Corteggiani Rode. Le président du PNRC, Jacques Costa, était quant à lui absent, mais il a été confirmé qu’une médiation avait été engagée entre lui et le recteur de Corse.



Le rassemblement a débuté par l’intervention de François Canava, qui a tenu à remercier les participants pour leur soutien à la sauvegarde de la Casa Marina. La directrice de l'établissement, Véronique Santucci, a ensuite pris la parole : « La balle est dans le camp de la mairie de Galeria, qui doit faire une proposition et assumer la suite de l’aventure de la Casa Marina.»



Jean-Marie Seïté a répondu en rappelant les efforts de la municipalité : « Nous avons, de notre côté, continué nos efforts pour permettre que la Casa Marina reste ouverte, que les élèves de Corse puissent encore en bénéficier et que le personnel soit rassuré. Pour cela, nous avons demandé une médiation auprès du recteur de Corse, qui a accepté. Nous espérons qu’elle aboutira positivement, dans l’intérêt de tous.»



Un prix de vente controversé

Rapidement, des administrés ont exigé des précisions sur le prix d’estimation de vente établi par les Domaines. « On attend encore l’estimation des Domaines. Lors de la réunion publique, vous nous avez dit que le tarif était consultatif, avec une marge de plus ou moins 10 %. Aujourd’hui, à combien s’élève-t-elle ? Pourquoi ne pouvons-nous pas l’obtenir ? » a demandé Jeannot Manicacci.



Face à l’insistance de la foule, le maire a finalement révélé que l’estimation s’élevait à 600 000 €, soit bien au-delà des 400 000 € proposés par le PNRC. « C’est un montant normalement confidentiel entre le vendeur et l’acquéreur. Il est 200 000 € au-dessus de l’offre du président du PNRC,» a-t-il précisé.



L’inquiétude des agents

Matthieu Raffaelli, intendant de la Casa Marina, a exprimé son angoisse pour l’avenir de sa famille, qui réside dans le bâtiment : « Si la Casa Marina ferme, qu’allons-nous devenir ? Comme vous êtes le propriétaire des murs, allez-vous nous expulser ? Vous nous aviez dit il y a quelques mois que, si la structure fermait, il nous faudrait partir. Il n’y a pas de logement à l’année à Galeria. Ma fille a trois ans ! Vous allez la mettre dehors de sa maison ? »



Le maire s’est voulu rassurant et a invité la famille à venir discuter en mairie dès lundi afin de trouver une solution.



Pour l’heure, les résultats de la médiation engagée avec le recteur de Corse ne sont pas encore connus. La population reste donc dans l’attente d’une issue favorable pour l’avenir de la Casa Marina.