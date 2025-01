Lycée de Balagne : Les élèves de STMG récompensés lors du Prix de l’Excellence Économique

Depuis 2020, ce concours s’adresse aux élèves de terminale STMG volontaires et consiste en une épreuve écrite de quatre heures. "Pour ce prix de l’excellence économique, les élèves doivent disserter à partir d’un corpus documentaire sur un thème différent chaque année. Et cette année, les élèves ont traité le sujet : Le ralentissement de la production française. Et à partir de ce thème, ils doivent composer une argumentation structurée*", explique Marie-Paule Emmanuelli, professeur d’économie et gestion au Lycée de Balagne.



L’épreuve, organisée fin novembre, a réuni 22 élèves des lycées de Balagne et Fesch d’Aiacciu. Cinq jeunes femmes se sont distinguées à l’issue de cette compétition exigeante.



Des résultats prometteurs pour les élèves de Balagne

"Nous sommes très fiers de ces élèves. Quatre prix sur cinq ont été remportés par des balanins : 1er prix, Nour El Houda Abdelli ; 2e prix, Mélissa Piriquito ; 3e prix, Maeliane Lepere. Une mention bien pour Manon Bloin. La 5e récompense, mention très bien, a été attribuée à Salma Boumaaoui du Lycée Fesch*", poursuit Mme Emmanuelli. Les copies des participants ont été évaluées par un jury composé de représentants de la Banque de France et de l’Éducation Nationale. En Corse, ce jury regroupait notamment Laurent Fustec, directeur départemental de la Banque de France en Haute-Corse, et Sylvie Fontana, IA-IPR d’économie gestion.



Vers le concours national à Paris

La copie de la lauréate Nour El Houda Abdelli représentera la Corse au niveau national, à Paris, lors de la Semaine de l’Éducation Financière. "La 1ère lauréate est invitée à participer à la remise générale du prix national", précise le professeur.



Sylvie Fontana salue la qualité des travaux rendus. "Nous avons eu de bonnes surprises au niveau des copies, elles étaient toutes de bonne tenue. Tous les ans, le Lycée de Balagne se retrouve sur le podium. Le travail de l’équipe pédagogique y est pour beaucoup. Madame Emmanuelli sait transmettre à ses élèves une certaine méthode. Il y a de bonnes équipes dans les autres établissements. Au Lycée Fesch, un très bon devoir a également été présenté."



Un atout pour l’avenir

Les élèves lauréates, satisfaites de leur participation, évoquent une épreuve exigeante. "Nous étions volontaires pour participer à cette épreuve. Durant les 4 heures, il fallait étudier plusieurs documents qui nous ont permis de disserter sur les points principaux de la problématique, le ralentissement et la production."



Un certificat de réussite sera remis aux trois premières lauréates académiques. Tous les participants recevront également une attestation de participation valorisable sur Parcoursup.



Laurent Fustec souligne l’importance de ce partenariat éducatif. "Le Prix de l’Excellence Économique correspond à l’une des missions de notre programme EDUCFI, dédié notamment aux jeunes. Nous sommes très heureux de contribuer à cette action pour promouvoir l’éducation financière", déclare-t-il, avant de remettre aux lauréates une carte cadeau et des entrées pour la Citéco, le Musée de la Banque de France.



La cérémonie s’est clôturée par une conférence sur les missions de la Banque de France, animée par le directeur départemental. "Nous sommes très fiers des élèves de terminale STMG. La moitié de la classe s’est portée volontaire pour participer à ce concours. C’est la première année qu’ils sont aussi nombreux. Ces succès sont les fruits d’une formation de grande qualité dispensée par des professeurs investis et passionnés", conclut Émeline Luciani, proviseure du Lycée de Balagne.