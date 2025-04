Lentu–Campitellu : la RT 20 rouvre en circulation alternée dès ce mercredi

Bonne nouvelle pour les automobilistes : la RT 20 est de nouveau accessible 24 heures sur 24 depuis ce mercredi 30 avril, sur la portion comprise entre Lentu et Campitellu. La Collectivité de Corse l’a annoncé ce jour sur ses réseaux sociaux, saluant "l’évolution favorable du chantier engagé en urgence après un éboulement survenu le 23 avril."



Dès le lendemain de l’incident, des restrictions de circulation avaient été mises en place pour permettre la sécurisation du site. Les travaux, lancés le 28 avril, ont débuté par une opération de purge du talus amont, indispensable pour éliminer les blocs instables et prévenir tout nouveau risque. La présence d’amiante avait nécessité la fermeture totale de la route pendant plusieurs jours, afin de respecter les protocoles de sécurité.



Prévue initialement jusqu’au vendredi 2 mai, la fermeture complète de la chaussée ne sera finalement pas prolongée. Grâce au bon déroulement des opérations, la circulation peut désormais reprendre normalement, en alternat, de jour comme de nuit.



Des travaux de finition restent en cours sur les accotements et la chaussée, ce qui implique le maintien de cette circulation alternée pour plusieurs jours encore.