« Levez les yeux ! » : Les collégiens de Giraud découvrent le Théâtre de Bastia

Rédigé par Maria-Bettina Colonna le Samedi 21 Septembre 2019 à 12:58

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le ministère de la Culture ont conjointement lancé une nouvelle initiative « Levez les yeux ! ». Spécifique aux scolaires, cette journée est dédiée au patrimoine sous toutes ses formes.

A Bastia une classe de 5ème du collège Giraud est allée à la découverte du Théâtre municipal : une journée d’éducation au regard, hors les murs, pour apprendre à lire l'histoire de la ville, découvrir l'architecture de ce lieu et sensibiliser les jeunes générations au patrimoine de proximité.



Précédant les journées européennes du patrimoine, la première édition de l’opération « Levez les yeux ! », qui s’adresse au public scolaire en incitant les professeurs à emmener les élèves à la rencontre de leur patrimoine, a été relayée à Bastia par le collège Giraud. Ce vendredi 20 septembre, une classe de 5ème de l’établissement a découvert le Théâtre municipal, monument emblématique de la ville et symbole de la passion des Bastiais pour la culture.

« L’objectif de cette action culturelle - explique le professeur Dystra - est de favoriser l'accès au patrimoine du jeune public scolaire » éduquer les jeunes générations au regard pour apprendre à analyser l’architecture, lire l’évolution du tissu urbain, repérer et analyser le patrimoine de proximité, lire les paysages et donc apprendre à lever les yeux pour observer le patrimoine afin d’en favoriser l’appropriation.



Face au succès de cette journée, on peut désormais penser sans se tromper qu'il faudra compter sur elle chaque troisième week-end de septembre.



Les Journées du patrimoine invitent de fait, petits et grands à franchir les portes des bâtiments et monuments de toutes représentations afin de découvrir, ou redécouvrir, toute la richesse de l'histoire corse, française et européenne.



Les réactions des collégiens en vidéo.





SUR LE MEME SUJET Journées européennes du patrimoine 2019 : le programme du week-end à Bastia

Après les urgences, le SAMU de Bastia entre à son tour en grève

Bastia : Une réunion pour tout comprendre du projet “Territoire zéro chômeur de longue durée”

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie