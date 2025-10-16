La Haute-Corse placée en situation de vigilance sécheresse

La Haute-Corse est placée en situation de « vigilance sécheresse ». Réuni ce mardi 14 octobre, à Bastia sous la présidence du préfet Michel Prosic et en présence de l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de l’eau, le comité de ressources en eau a dressé, comme tous les mois, un état des lieux des réserves hydriques dans le département.
Malgré « une saison de recharge de septembre 2024 à mars 2025 ayant été exceptionnelle par rapport aux cinq dernières années », ayant permis « de remplir les nappes phréatiques, les rivières, les barrages et d’humidifier les sols », la situation s’est dégradée depuis cet été. « Les précipitations du début de la saison de recharge 2026 (soit septembre et octobre 2025) sont très largement déficitaires, avec seulement 19 % de la normale partielle (24 mm de cumul agrégé pour une normale partielle de 125 mm). Le déficit est donc de plus de 80 %. »
Les températures ont quant à elles été à la hausse, avec un été 2025 qui se classe « au 3e rang des étés les plus chauds après 2003 et 2022 ». Le mois de septembre est resté « plus chaud que la normale », même si « la température moyenne agrégée du début du mois d’octobre est légèrement en dessous des valeurs de saison ». Pour leur part, les sols sont considérés comme « plus secs à inhabituellement secs en Balagne et sur la façade est, entre Borgo et Aleria ». La préfecture précise que « cette situation météorologique explique le facteur clé à relever : une consommation accrue d’eau avec un besoin d’irrigation pour faire face à la sécheresse et une consommation humaine d’eau potable supérieure de l’ordre de 10 % par rapport à 2024. En Plaine orientale, cet indicateur monte à 20 %. »
Des niveaux bas à très bas pour les nappes phréatiques de la Corse
Du côté des sols, « la situation est plutôt hétérogène pour les nappes du département avec des niveaux allant de modérément haut (Cap Corse) à modérément bas (Patrimonio) et très bas (Fiumorbu) ». « Près de 60 % des nappes suivies présentent des niveaux égaux ou supérieurs au niveau autour de la moyenne contre 80 % lors du dernier comité. » Une situation que le bureau de recherches géologiques et minières avait signalée lors d’un rapport sur les nappes d’eau souterraine au 1er octobre. « La situation est inquiétante, avec des niveaux bas à très bas, sur les nappes [...] de la Corse », avait-il annoncé, avec une attention particulière pour « la Balagne et le Fiumorbu », considérées comme « en très mauvais état quantitatif ». « L’évolution de ces nappes sera à surveiller durant les prochaines semaines », avait-il prévenu.
Les cours d’eau sont aussi impactés par le déficit de pluviométrie, et quatre d’entre eux sont en assec : l’Ostriconi, le ruisseau de San Clemente, le Fiume Seccu et le Bornalinco. « Les tendances sont globalement sèches à l’exception du Golu qui bénéficie d’écoulements artificialisés depuis le barrage de Calacuccia. » Enfin, les barrages ont drastiquement baissé. « Calacuccia est à 37 % de sa capacité, Sampolo est quant à lui à 24 %. Des chiffres inférieurs à l’année 2024. » Du côté des retenues d'eau gérées par l’Office d’équipement hydraulique de Corse, « un taux d’abaissement important est observé sur l’ensemble du département par rapport au dernier comité de ressources en eau : la moyenne de remplissage des huit barrages est à 26 %, pour les cinq de la Plaine orientale nous sommes à 20 %».
Même si « des pluies sont toutefois annoncées pour le début de la semaine prochaine », les températures resteront « autour des valeurs de saison pour les quinze jours qui arrivent. Un scénario plus chaud que la normale très probable est envisagé pour les températures pour les mois d’octobre, novembre et décembre ». Face à cette situation, et « à la veille des vacances scolaires qui signifient une augmentation de population », le préfet a pris la décision de placer le département en situation de « vigilance sécheresse». La préfecture précise néanmoins qu’à ce stade, « il n’y a pas de mesure de restriction des usages de l’eau potable à destination de la population ».
Pour autant, le préfet « encourage fortement tous les utilisateurs à renforcer leurs efforts de sobriété dans les usages de l’eau et de faire preuve de civisme en procédant à un usage économe de l’eau dans leurs activités ». Un nouveau comité de ressources en eau est prévu le 5 novembre prochain.
