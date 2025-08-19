Haute-Corse : pas de tension sur la ressource en eau cet été

Réuni ce mardi à Bastia sous la présidence du préfet Michel Prosic et en présence de l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de l’eau, le comité de ressources en eau a dressé un état des lieux rassurant des réserves hydriques dans le département. Malgré les pics de fréquentation estivale, “la situation est classique pour les mois estivaux en Haute-Corse”, a souligné le préfet. Après un printemps très pluvieux et un mois de juillet “deux à quatre fois plus pluvieux qu’une année normale en fonction des zones géographiques”, le stock d’eau accumulé permet d’aborder la fin de l’été “dans des conditions exceptionnelles”. Par ailleurs, Météo-France annonce “une baisse des températures dès ce week-end ainsi que des précipitations sur la partie orientale du département”, ce qui devrait contribuer à stabiliser la situation.





La réunion a aussi confirmé le constat établi lors du précédent comité en juillet : aucune mesure de restriction ou de vigilance n’est envisagée à ce stade, “alors même que le pic d’affluence de la période estivale est désormais passé”. Le préfet a rappelé que le mois d’août a été “moins pluvieux et plus chaud”, et que depuis le début de l’année, “un seul mois a été moins chaud que d’habitude : le mois de mai”. Mais les précipitations printanières ont conduit à une sécheresse des sols “globalement dans la moyenne”, excepté en Plaine orientale, où les sols sont “plus secs que lors d’une année normale”. Pour autant, la situation n’a “rien de catastrophique” selon le préfet.





Sur le plan des ressources, les nappes phréatiques “tiennent globalement le coup”, avec plus de 70 % d’entre elles affichant un niveau supérieur à la moyenne. Trois nappes, dont celle du Fium’Orbu, font l’objet d’une surveillance renforcée, tandis que les autres ne posent pas de problème majeur. Les cours d’eau présentent des niveaux d’écoulement satisfaisants pour la saison, et les barrages affichent des taux de remplissage “tout à fait confortables”. Le barrage de Calacuccia est rempli à 63 %, et les barrages gérés par l’Office d'équipement hydraulique de Corse le sont à environ 40 %, ce qui permet “d’envisager sereinement la suite du mois d’août et l’entrée dans le mois de septembre”.





La distribution d’eau, quant à elle, est qualifiée de “normale, voire presque favorable par rapport à d’autres années”, avec une baisse de consommation constatée depuis le passage du pic touristique. “L’île va reprendre son rythme normal de consommation en eau après les pics de fréquentation venus au mois d'août. On va rentrer dans une situation complètement maîtrisable avec des indicateurs qui sont plutôt favorables pour cette époque”, a insisté le préfet. Si la situation actuelle apparaît bien maîtrisée, c’est aussi le fruit d’un effort collectif amorcé depuis plusieurs années. “On a regardé les consommations d’eau dans notre département sur les cinq ou six dernières années. Il y a aujourd'hui une prise de conscience qui est effectuée par nos concitoyens, qui ont vraisemblablement une consommation beaucoup plus sobre de l'eau. C’est parce qu’on est tous plus vigilants que certaines années qu’on reste sur des niveaux égaux voire moindres, malgré la hausse de la population.”



Pour autant, le préfet appelle toujours à “la sobriété, la vigilance et la citoyenneté”. Une vigilance d’autant plus nécessaire que, même si la situation est jugée “normale pour un été dans le département”, la tension sur la ressource en eau reste réelle. “Il ne faut pas relâcher les efforts, et il faut continuer à être vigilants”, a souligné Michel Prosic. Malgré un contexte globalement maîtrisé cette année, le préfet rappelle que la Haute-Corse a déjà connu des difficultés d’approvisionnement en eau. “L'année dernière, tout comme en 2022, nous avions été dans l'obligation de mettre en place des restrictions. Aujourd'hui, j’appelle à la sobriété pour faire en sorte de ne pas avoir de mesures de restrictions à mettre en place, parce que nous ne sommes pas à l’abri de revivre ces difficultés dans les années à venir.”

