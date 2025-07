Sécheresse : en Haute-Corse pas d’alerte mais un appel à la vigilance

Réuni ce 2 juillet sous l’égide de Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, le comité de ressource en eau n’a pas élevé le niveau d’alerte sécheresse, mais a appelé à la vigilance et à la sobriété.



Et la raison est à chercher du côté d’un été qui commence fort sur le plan météorologique. Ce mois de juin 2025 a été le troisième le plus chaud jamais enregistré en Haute-Corse, avec une température supérieure de +3,4 degrés aux normales saisonnières. Le cumul des précipitations atteint seulement 7,5 % de la normale pour un mois de juin, et 64 % pour un mois de mai. Malgré un mois de mai et un mois de juin déficitaires, un printemps très pluvieux, avec 300 mm, soit 137 % de la normale, a permis de remplir « dans de bonnes conditions les nappes phréatiques, les rivières et les barrages », indique Michel Prosic, le préfet de la Haute-Corse.



Une très bonne pluviométrie printanière qui a permis de stocker de l’eau.

En ce début juillet, le taux de remplissage des barrages hydrauliques est de 80 % pour la Haute-Corse, contre 67 % à la même période l’an passé. Les barrages EDF de Calacuccia et de Sampolo sont pleins à 90 % et 70 %. Celui de l’Alesani est à 80 %, contre 24 % l’an dernier, ou encore E Cotule, en Balagne, à 97 %.



Des points noirs subsistent : la rivière de l’Ostriconi, en Balagne, est à sec. Les nappes phréatiques « tiennent le coup », indiquent les autorités, mais celles de la Figarella, du Golo et du Fium’Orbu sont placées sous surveillance.

Pour Ange De Cicco, le directeur de l’Office hydraulique de Corse : « Nous sommes dans une situation plus confortable que l’an passé. L’an dernier, le barrage de l’Alesani n’était pas reconstitué : il nous manquait 10 millions de mètres cubes d’eau. »



Une consommation d’eau en hausse de 8 %

Une situation donc meilleure que l’an dernier, mais les autorités lancent tout de même un appel à la sobriété : « Si on veut passer l’été sans restriction, il faut faire des efforts dès maintenant », insiste le préfet de Haute-Corse, qui constate une augmentation de la consommation d’eau de 8 %. « Il fait très chaud depuis trois semaines, on consomme plus d’eau, on prend plus de douches. Il y a un lien entre la canicule et la consommation, mais cela n’explique pas entièrement cette hausse de 8 %. »

Les autorités évoquent aussi le remplissage des piscines, ou encore l’arrosage des jardins, qui ne font pour l’instant pas l’objet de restrictions, mais seulement d’un appel à la sobriété pour parvenir au mois d’octobre sans dégrader les différents indicateurs, ce qui imposerait la prise d’arrêtés encadrant l’usage de l’eau.



Pour Ange De Cicco : « Il faut maintenir les bons gestes, et faire attention à ce que l’on fait avec l’eau. Il faut faire en sorte que les uns et les autres comprennent que cette année est plutôt bonne en termes de pluviométrie, mais que nous ne sommes qu’au début de la saison. » Et de prévenir : « Il faut rester vigilant. Nous avons un mois d’avance sur les températures. Il y a des phénomènes d’évaporation, mais aussi une consommation accrue. Nous préparons déjà l’arrière-saison et le début de l’année prochaine. »



Ce comité de ressource en eau a également été l’occasion de faire le point sur les précipitations à venir : quelques petits orages de montagne seulement sont attendus dans les quinze prochains jours, ainsi qu’une baisse des températures à partir du 7 juillet. Le comité prévoit de faire le point tous les quinze jours.