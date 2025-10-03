La science en fête dans toute la Corse

Au centre d’une compétition acharnée au niveau mondial, l’IA s’immisce dans tous les domaines, ouvrant ainsi les portes vers une nouvelle révolution. Devenue plus « intelligente » que l’humanité, la machine pourrait-elle un jour la surpasser ? Mais de quelle intelligence parle-t-on ? Les dernières avancées scientifiques démontrent qu’elle existe sous des formes aussi variées que nuancées. Du comportement des cellules aux capacités étonnantes des plantes, des prouesses cognitives des animaux à l’émergence de l’IA, la notion d’intelligence se manifeste de multiples manières et défie notre pensée.
A travers cette édition 2025 de la Fête de la science, qui débute ce vendredi 3 octobre, le public insulaire est invité à explorer toutes les formes d’intelligence et à repenser ce que signifie être intelligent, au-delà des frontières humaines. Ces animations sont organisées par la Collectivité de Corse, en partenariat avec la préfecture de Corse, l’académie de Corse, l’università di Corsica et de nombreuses localités insulaires.
Dominique Barbolosi comme parrain
Dans ce cadre la CdC apporte son soutien à 9 projets, pour un montant total de 18 308,85 €. L’Etat soutient quant à lui 7 projets, pour un montant total de 17 783,69 €. Cette édition 2025 sera lancée ce vendredi 3 octobre à 10h30 à la Médiathèque de Tallà. Dominique Barbolosi est l’ambassadeur régional de cette manifestation. Professeur de mathématiques, après l’agrégation et un doctorat en mathématiques pures, depuis 30 ans il s'est orienté vers l’application des mathématiques en Médecine. Ses recherches concernent notamment l’utilisation des modèles mathématiques afin d’intégrer la complexité biologique et fournir des outils algorithmiques aux médecins pour optimiser l’efficacité des traitements anticancéreux, tout en limitant leurs effets toxiques. Au total sur notre île : Une cinquantaine de manifestations et une vingtaine d’acteurs mobilisés.
Programme de la journée inaugurale ce vendredi 3 octobre à la médiathèque de Santa Lucia de Tallà
10h30 : Inauguration de la fête de la Science en Corse
11h00 : Présentation des ateliers à destination des scolaires de l’école de Santa Lucia de Tallà, de Livia et aux institutionnels.
14h00 : « Qu’est -ce que l’intelligence ? » Film introductif d’Arte « Notre intelligence est-elle unique ? »
15h00 : Présentation du contenu des ateliers et de l’exposition. « Mission Intelligence » Un escape Game ou jeu de rôle scientifique sur le thème des intelligences animales.
16h00 – 17h : Conférence Fabienne Delfour « l'intelligence des cétacés ». Tout public
Tout Le programme de la Fête de la science en Corse ici :
