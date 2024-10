Fête de la Science : 180 élèves explorent la vie marine à Moltifao

Dans le cadre de la Fête de la Science, près de 180 élèves du collège de Moltifao et des écoles de Ponte Leccia et Ponte Novu ont exploré le monde marin et la vie sous-marine. Les jeunes explorateurs ont été immergés dans l'univers fascinant des océans, participant à une multitude de jeux et d'ateliers pour découvrir les secrets de la vie aquatique. Le projet Village des Sciences - Paese di l’Océanu di sapè, installé au collège de Moltifao, a consisté en la création de plusieurs stands d’animations sur des thématiques variées liées au milieu marin, favorisant la découverte et l'acquisition de connaissances sur la biodiversité marine, ainsi que sur la protection et la conservation de cet environnement.



Les ateliers qui ont composé le Village ont abordé des sujets divers, tels que : le grand dauphin, la posidonie, la fresque de la biodiversité marine, la sécurité en mer, les espèces invasives, la chronologie des découvertes et inventions maritimes, un escape game pour explorer le phénomène de biseau salé, la consommation responsable des produits de la mer, et la découverte des élasmobranches (raies et requins). Cet événement a été organisé par la mairie de Moltifao, en partenariat avec le CPIE - A Rinascita, et avec la participation du Parc Naturel Régional Corse et de l'Office de l'Environnement de la Corse. Il a eu lieu en présence de Rémi-François Paolini, Recteur de l’Académie de Corse, de Jacques Costa, maire de Moltifao, de Vincent Cognetti, maire de Morosaglia, et de Frédéric Soustre, maire de Castellu di Rustinu.