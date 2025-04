Football Grand Sud - Le Sud FC et l'USC Corte dos à dos

Match important samedi soir dans la lutte pour le maintien au sein de la Poule J du championnat de National 3 entre le Sud FC et l'USC Corte. Deux clubs qui devaient l'emporter pour continuer à espérer dans la course au maintien. Au terme des 90 minutes les deux équipes se sont séparées sur le score vierge de 0-0. Un partage des points qui n'arrange en rien les affaires des deux équipes qui sont toujours engluées dans les profondeurs du classement à, maintenant, cinq journées de la fin de la compétition.





Dimanche, en R4, Ponte-Leccia-Merusaglia recevait le FC Sotta et s'est largement imposé 6 à 0, mais que dire alors de la marque entre le Sud FC et Ghjuventu Bastiaccia.Les réservistes Sudistes l'ont emporté sur le score inédit et trop lourd de 16 à 0. Enfin, l''ASPV n'a pas eu à jouer contre la réserve de Lupinu dans la mesure où les réservistes bastiais ne se sont pas déplacés au stade du Pruneddu. Succès par forfait pour les tout récents champions de Corse.