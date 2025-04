La science fête les beaux jours à San Ghjulianu

Le printemps peine à montrer le bout de son nez, entre deux averses. Mais le temps chagrin n’a pas émoussé la volonté de Corsic’Agropôle de célébrer l’arrivée tant attendue des beaux jours, à travers une manifestation qui illustre les bienfaits de la nature : U veranu di a scienza. Ses acteurs ont uni leurs compétences pour proposer au grand public une découverte ludique du monde agricole dans sa dimension végétale. Des compétences qui sont complémentaires : l’Areflec est une association de recherche et d'expérimentation spécialisée sur les cultures fruitières et qui « guide les professionnels vers des méthodes innovantes de production et de protection des cultures » ; le CRVI, Centre de recherche viticole de Corse, « garant du patrimoine viticole insulaire », travaille auprès des vignerons et viticulteurs de l’île ; l’INRAE, Institut national de la recherche agronomique et environnementale de Corse, qui, à San Ghjulianu, s’est spécialisé sur les agrumes, y possède une collection remarquable de ces arbres ; l’Inter bio Corse , une association à vocation interprofessionnelle, s’emploie à structurer et développer la filière biologique corse ; enfin l’ODARC, Office de développement agricole et rural de Corse dispose, lui aussi, d’un service de recherche et développement en matière agricole.





Découvrir de façon pratique, les dernières avancées en matière de recherche

Le monde de la recherche s’ouvre ainsi aux profanes : la journée de mercredi sera l’occasion d’échanger avec les représentants de ces différentes structures, de s’informer sur l’avancée des recherches et des savoir-faire, enfin de découvrir A strada di i sensi, présentée par l’ODARC.

Quatre conférences sont prévues : la première porte sur la façon dont la recherche valorise le patrimoine viticole corse dans le cadre de la nécessaire adaptation à l’évolution climatique. La deuxième s’adresse aux amateurs d’avocat, pour les aider à produire leurs propres fruits. Une troisième, dédiée aux agrumes, fera le pont entre les pratiques ancestrales de culture et les techniques actuelles, pointant la nécessité d’allier préservation du patrimoine et innovation devant les défis d’aujourd’hui. La dernière conférence sera consacrée à l’immortelle de Corse dont le public pourra découvrir les secrets.



Des ateliers pour les plaisirs des plus jeunes... et des moins jeunes !

La journée tombe opportunément au cœur des vacances scolaires : c’est que dix des treize ateliers qui ponctuent le programme, sont ouverts aux plus jeunes. Ateliers sensoriels, ateliers d’observation, ateliers “pouces verts” pour mettre la main à la pâte, ils permettront aux enfants – mais également aux adultes ! – de s’initier aux techniques ou aux produits issus des principales productions végétales en Corse : découverte olfactive des plantes aromatiques endémiques du maquis ; parcours sensoriel autour de la vigne et dégustation, pour les plus grands, de vins issus des cépages corses ; découverte et dégustation de la farine de châtaigne ; découverte sensorielle des agrumes.

Les organisateurs révèleront aux visiteurs le rôle mystérieux des levures, la façon dont le jus de raisin se transforme en vin, le monde fascinant des insectes et la façon dont l’agriculture en tire profit. Au programme également, des ateliers pour comprendre comment on peut conserver des graines grâce au froid, afin de sauvegarder les ressources génétiques en cas de catastrophe climatique ou phytosanitaire ; pour découvrir comment on conçoit de nouvelles variétés d’agrumes adaptés aux enjeux du futur ; ou pour mieux comprendre « les secrets de la vigne ». Enfin, de façon très pratique, les curieux apprendront à produire leurs semences potagères, à greffer leurs agrumes, à bouturer un olivier ou une plante du maquis... On l’aura compris, la journée est ouverte à tous, entre 10 heures et 17 heures. Les ateliers sont gratuits – à l’exception de l’atelier de greffage d’agrumes pour lequel une participation de 10 euros est demandée. En revanche, il est indispensable de réserver.

Une très belle journée de découverte en perspective !



En pratique :

Sur le site de Corsic’Agropôle, à San Ghjulianu, mercredi 16 avril de 10h à 17h.