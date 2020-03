Les liaisons Corse-Sardaigne toujours interrompues

Depuis lundi, un problème technique a bloqué de nombreux corses à Santa Teresa di Gallura.

Après l'annulation de la traversé prévue pour le 9 mars au soir à cause de la météo, la compagnie maritime a repoussé le départ sans donner trop d'explications aux passagers inquiets à cause de la quarantaine en Italie.

Contactée par CNI ce matin la compagnie déclare que "pour l'heure toutes les traversées sont annulées à cause d'un problème technique".

Les agents de la Moby Line ignorent si les liaisons reprendront dans la journée.