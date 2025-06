Bastia dévoile le nouveau visage du Vieux-Port, une façade maritime désormais piétonne

Ce 23 juin, veille de la Saint-Jean, la Ville de Bastia a inauguré la fin des travaux de requalification du Vieux-Port. Lancé fin 2022, ce chantier d’envergure, mené en trois phases pour un coût total de 10,5 millions d’euros, transforme ce site emblématique en une promenade piétonne et végétalisée, prolongée d’un petit théâtre de verdure. Objectif : assurer une continuité urbaine entre le quai des Martyrs et l’Aldilonda, tout en redonnant de l’espace aux piétons.



Ce réaménagement a aussi acté la disparition du parking de 70 places, autrefois très utilisé par les riverains et les plaisanciers, mais jugé peu esthétique dans ce décor dominé par les deux clochers de l’église Saint-Jean-Baptiste.



Si les derniers grillages de chantier n'ont été retirés que quelques jours auparavant, la date de l’inauguration n’a pas été choisie au hasard. La fête de la Saint-Jean a été l’occasion de présenter aux Bastiais le nouveau visage du port. Fucarè, bénédiction par le cardinal de Corse Mgr François-Xavier Bustillo, procession, projection de film et bal sur le théâtre de verdure ont ponctué la soirée.



À la tribune, le maire de Bastia Pierre Savelli, le président du Conseil exécutif de Corse Gilles Simeoni et la présidente de l’Assemblée de Corse Marie-Antoinette Maupertuis ont salué l’importance symbolique, patrimoniale et sociale du lieu : un espace d’échange, de mémoire collective, d’ouverture sur la Méditerranée, mais aussi un levier d’amélioration du cadre de vie. « Une place pour se poser, échanger et être détendu », dira Mgr Bustillo, en écho à un contexte mondial qu’il juge « plutôt morose ».





Trois phases pour transformer le port

Les deux premières phases du chantier ont concerné le quai sud (Albert Gillio), en jonction avec l’Aldilonda. Nouveau dallage, espace de jeux pour enfants, éclairage public et réaménagement du quai nord, côté quai des Martyrs, ont marqué cette étape. La dernière phase, achevée en juin 2025, a vu la création de « A Conca Marina », cœur du projet.



« L’idée était de redonner une lisibilité. Nous avons travaillé en soustraction : enlever plutôt que rajouter, pour retrouver la physionomie originelle du port », explique Michel Puccini, architecte du projet au sein du cabinet ADP Architectes. Remplacer 12 000 m² de bitume par une pierre claire et noble, abaisser les températures, végétaliser les abords : telle est la philosophie du chantier, axée sur la mobilité pour tous et un meilleur confort urbain.



Une piétonnisation assumée, mais débattue



Certains Bastiais en rêvaient : le Vieux-Port est désormais entièrement piéton. À la place de l’ancien parking, la « Conca Marina » et son théâtre de verdure accueillent désormais familles, promeneurs et amateurs de glace. Une décision politique forte, justifiée par le maire : « A Marina a toujours accompagné les grandes mutations urbaines. Bastia a été construite avant la voiture. Avec les transports en commun et des parkings en périphérie, on peut piétonniser ce qui peut l’être. Il y a une demande. »



Mais la décision n’a pas fait l’unanimité. Jean Malpelli, président de l’association des plaisanciers du Vieux-Port, admet : « Le projet est beau, même s’il y a des contraintes et des oublis. L’accès est régulé. On espère pouvoir renégocier des créneaux avec la mairie. »

Du côté de l’opposition, Julien Morganti propose, en vue des prochaines municipales, la création d’un parking souterrain de 200 places. Livia Graziani-Sanciu, conseillère d’opposition de droite, reconnaît l’embellissement du quartier, mais critique la suppression de stationnements non compensés.





Une continuité du Nord au Sud de la ville



Avec cette requalification, Bastia achève un grand projet de promenade en façade maritime, amorcé il y a plusieurs années. Désormais, piétons et cyclistes peuvent circuler librement du port de Toga jusqu’à la plage de l’Arinella, en passant par la place Saint-Nicolas, l’Aldilonda ou encore le Spassimare. Une nouvelle manière de relier les quartiers, tout en offrant un lieu de détente, de circulation douce… et un espace à potentiel économique.