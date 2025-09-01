La Moby mise sur le "Bunifazziu" pour garantir la fiabilité de la ligne maritime corso-sarde

Julien Castelli le Lundi 1 Septembre 2025 à 07:56

Ce dimanche soir à Bonifacio, la Moby Lines a présenté le nouveau ferry qui assurera dès mercredi les premières traversées jusqu’à Santa Teresa di Gallura en Sardaigne. Le « Bunifazziu », c’est son nom, a été construit en 1989. Remis à neuf en quatre mois par la Moby, il doit permettre d’assurer les quatre liaisons quotidiennes avec la Sardaigne, sur une ligne qui a été fortement perturbée ces dernières années. Avec le « Bunifazziu », ces difficultés appartiendront au passé, promet la compagnie.