La Moby mise sur le "Bunifazziu" pour garantir la fiabilité de la ligne maritime corso-sarde

Le "Bunifazziu" assurera désormais seul les traversées entre Bonifacio et Santa Teresa, pour la Moby. Il pourra transporter plus de 500 passagers, et 60 à 80 véhicules.
Mark Philippoussis, Pat Rafter, Tommy Haas, Cédric Pioline… Pourquoi parler de ces anciennes gloires du tennis des années 90 dans un article consacré au nouveau bateau de la Moby ? Parce que vous les verrez si vous montez à bord du Bunifazziu. Dans les salons du ferry, une borne d’arcade permet de jouer à Virtua Tennis 2, ce jeu vidéo sorti il y a vingt-cinq ans, et dont ils sont les héros.
Ca ne rajeunira personne, mais ça pourra toujours donner du grain à moudre à ceux qui pensent qu’en retapant un ferry construit en 1989, la Moby a fait du neuf avec du vieux. La compagnie italienne s’inscrit en faux : ces 3 millions d’euros qu’elle vient de dépenser vont permettre d’assurer la pérennité de l’emblématique ligne maritime corso-sarde, malmenée ces dernières années par des incidents à répétition,.corsica/Entre-la-Corse-et-la-Sardaigne-la-liaison-maritime-en-panne-de-ferries_a83869.html qu’ils soient d’ordre mécanique ou météorologique. Et tant pis si pendant la traversée, on ne pourra pas jouer au dernier jeu de tennis à la mode. L’important, c’est que la délégation de service public soit fiable, que les échanges quotidiens durent quatre coups entre Bonifacio et Santa Teresa et surtout, que ce nouveau bateau ne finisse pas « out », comme le Giraglia qui l’a précédé.
L'armateur italien, Vincenzo Onorato, propriétaire de la Moby Lines, était à Bonifacio ce dimanche pour l'inauguration du "Bunifazziu".
« On a eu des soucis techniques avec le Giraglia, ce qui a créé une interruption de la ligne », confirme Alberto Viscovo, le directeur de la ligne Bonifacio – Santa Teresa. C’était en novembre dernier, et la compagnie avait été contrainte à la place de relier Golfo Aranci à Porto-Vecchio, ce qui avait allongé considérablement le temps de traversée. Et eut le don d’agacer le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci : « Ces dernières années, on n’a pas vraiment avancé dans le domaine du transport maritime entre la Corse et la Sardaigne. On a même régressé, avec une diminution en terme de cabotage. » Alors il attend de voir si le Bunifazziu se révélera digne du nom de sa ville, et bien qu’il soit trop tôt pour en mesurer la fiabilité, il apprécie de voir que la Moby a réagi en remettant en circulation ce ferry.
Il supportera une hauteur de vagues de 4 mètres
Long de 71 mètres, le Bunifazziu pourra transporter plus de 500 passagers, soit le double du Giraglia. Et soixante à quatre-vingts véhicules, selon leur taille. Dans sa vie précédente, le Bunifazziu s’appelait le Libourna, et il effectuait la traversée Livourne – Capraia, pour le compte de la Toremar. Cette compagnie est détenue par l’armateur italien Vincenzo Onorato... qui est aussi le propriétaire de la Moby. Le temps de changer de nom et de logo, le ferry a surtout été recalibré pour pouvoir assurer la traversée Bonifacio – Santa Teresa : « Le changement le plus important qu’il a fallu apporter, c’est de passer de la classe B à la classe A, pour avoir le droit de naviguer dans les eaux internationales, explique Alberto Viscovo. Ca veut dire une sécurité renforcée et une mise au normes, jusqu’aux chaloupes. » Surtout, le Bunifazziu peut supporter une hauteur de vagues de quatre mètres (contre trois seulement pour le Giraglia), ce qui lui permettra de moins subir l’aléa météorologique. « Par rapport à la demande sur la ligne Bonifacio – Santa Teresa, ce bateau est le plus adéquat, affirme Alberto Viscovo. On a préféré rénover un bateau existant car en construire un neuf, ça aurait pris trop de temps. »
Concessionnaire des ports de commerce en Corse, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) s’est réjouie de voir débarquer ce nouveau ferry « complètement modernisé et qui marque clairement les efforts de la Moby Lines pour apporter aux voyageurs confort et sécurité », a salué dimanche soir, lors de l’inauguration à Bonifacio, son président Jean Dominici, qui a pris la défense de la compagnie italienne : « Elle a eu à affronter des procès d’intention sur sa capacité à assurer cette liaison au cours des derniers mois. Aujourd’hui, elle apporte la meilleure des réponses. »
Et maintenant ?
« On a eu des difficultés qui étaient quand même lourdes, avec des dommages commerciaux et logistiques, n’oublie pas Jean-Félix Acquaviva, le président de l’Office des transports de la Corse. Mais on constate que la Moby revient, ce qui sécurise la liaisons sur le court terme. » Le conseiller exécutif de la Collectivité de Corse fonde beaucoup d’espoirs sur les échanges corso-sardes, qui se sont intensifiés ces derniers mois sur le plan politique : « En septembre, on va organiser des séminaires de travail avec la Sardaigne, mais aussi avec les régions Toscane et Ligurie. » Des discussions qui pourraient aboutir « d’ici six à huit mois » à de nouveaux choix de gestion : « Ce pourrait être la création d’une société publique transfrontalière ou une société d’économie mixte », détaille Jean-Félix Acquaviva, qui espère ensuite rapporter le fruit de ce travail à Bruxelles, auprès de la Commission européenne. Mais l’actuelle délégation de service public (*), qui relève de la seule compétence de la région sarde, arrivera à échéance au 31 décembre. S’il n'est évidemment pas décisionnaire sur ce dossier, Jean-Félix Acquaviva se dit favorable « à une prolongation de la DSP actuelle, le temps de purger le débat entre nous ». La balle est dans le camp sarde.
(*) Dans l'actuelle DSP, sept aller-retour quotidiens sont assurés du 1er avril au 30 octobre entre Bonifacio et Santa Teresa : quatre par la Moby Lines et trois par Ichnusa Lines. Du 1er novembre au 30 mars, on dénombre quatre aller-retour quotidiens, tous assurés par la Moby. Pour l'heure, les tarifs des traversées demeurent inchangés. Ils seront à nouveau fixés dans le cadre de la future DSP.
