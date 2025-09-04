CorseNetInfos
Golfe du Valinco : la SNSM de Propriano vient en aide à une plaisancière blessée après un choc avec une vague


MP le Jeudi 4 Septembre 2025 à 20:07

Sur alerte du CROSS Méditerranée, les sauveteurs en mer du centre SNSM de Propriano sont intervenus pour porter secours d'urgence à une personne blessée à bord d'un bateau dans le golfe du Valinco ce jeudi après-midi. La victime a été transférée vers le centre hospitalier de Sartène.



(Photo : SNSM de Propriano)
Ce jeudi, vers 17 heures, les sauveteurs en mer du centre SNSM de Propriano sont intervenus après une alerte du CROSS Méditerranée pour porter secours à une personne blessée à bord d’un bateau dans le golfe du Valinco.

"La victime, souffrant de fortes douleurs dorsales après avoir été heurtée par une vague d’étrave, a rapidement été prise en charge", précise la SNSM de Propriano en précisant que le patrouilleur SNS 7012 du Valinco et le semi-rigide SNS 714 ont été mobilisés pour rejoindre l'embarcation de la plaisancière.

Sous la coordination du SAMU 2A, les secouristes ont prodigué les premiers soins à la victime sur son bateau avant de la transférer sur le SNS 714 pour rejoindre le port de Propriano, où un véhicule de secours l’a conduite vers le centre hospitalier de Sartène.

 




