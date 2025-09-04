Golfe du Valinco : la SNSM de Propriano vient en aide à une plaisancière blessée après un choc avec une vague

MP le Jeudi 4 Septembre 2025 à 20:07

Sur alerte du CROSS Méditerranée, les sauveteurs en mer du centre SNSM de Propriano sont intervenus pour porter secours d'urgence à une personne blessée à bord d'un bateau dans le golfe du Valinco ce jeudi après-midi. La victime a été transférée vers le centre hospitalier de Sartène.