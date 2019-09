Les festivités se préparent au sanctuaire de Lavasina

La construction de l'église de Lavasina n'est pas liée au hasard. En 1675, soeur Marie-Agnès de Bonifacio guérit miraculeusement dans la petite chapelle, où sera érigée deux ans plus tard l'église rose et blanche. D'autres miracles ont suivi au 19ème siècle. En 1884, le sanctuaire aurait guéri Marie-Joséphine Sbraggia de Luri qui était aveugle. En mai 1897, une paralytique venue de Muro en Balagne aurait été soignée grâce à sa venue au sanctuaire.

Le 7 septembre 1677, à l'occasion de la nativité de la vierge Marie, l'église de Notre Dame de Lavasina était inaugurée. Près de 350 ans plus tard ce sont plus de 3 000 personnes qui se réunissent chaque année le 7 septembre au soir pour prier et suivre la procession au bord de mer.Chaque année 30 000 pèlerins se rendent au sanctuaire de Lavasina. Ici les Bastiais et croyants de toute la Corse viennent implorer et remercier Sainte Marie.Le père Magdeleine, recteur du sanctuaire explique."Lavasina est le principal sanctuaire marial en Corse. Des personnes de Corse-du-Sud viennent souvent pour la fête. Nous avons également des diocèses d'autres régions de France qui se rendent ici en pèlerinage chaque année."Toute l'année les cierges sont allumés et une cinquantaine de fidèles assistent à la messe donnée dans l'église qui fait face à la mer.La neuvaine a débuté depuis le 30 août. Chaque jour jusqu'au 8 septembre les fidèles se recueillent lors de messes et chapelets.Le 7 septembre l'évêque de Corse en personne présidera la procession et la messe solennelle. Le 8 septembre ce sera le chanoine Pierre Pinelli, curé à l'église Sainte Marie de Bastia qui célèbrera la messe à 10h30. Puis à18h 30 l'abbé George Nicoli.Cette année une petite nouveauté s'est glissée dans le programme, explique le père Magdeleine.Le programme des festivités est à retrouvé en cliquant ici