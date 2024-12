Entre chants, prières et fatigue : la journée inoubliable des fidèles corses à Ajaccio

Tout au long de son parcours en papamobile, le pape François a multiplié les gestes d’attention, saluant la foule et bénissant de nombreux enfants. Cette effusion n’a pas échappé au Saint-Père, qui s’est réjoui lors de la messe géante au Casone : « Les enfants sont votre joie et votre gloire. »



François, 9 ans, avait soigneusement préparé un dessin représentant une colombe, qu’il espérait offrir au souverain pontife. « C’est un message de paix », explique-t-il timidement, accompagné de sa grand-mère.





Une surprise inoubliable

L’arrivée au Palais des Congrès a marqué l’un des moments forts de la journée. Sylvie, qui attendait depuis l’aube, a eu l’immense surprise de recevoir un chapelet des mains du pape François. « J’ai senti une grande chaleur. Ce chapelet, je vais le garder toute ma vie », raconte-t-elle, encore émue.



Camille, 15 ans, la plus jeune membre de la sécurité civile, a aussi vécu une expérience unique. « C’est magnifique, jamais je n’aurais pensé vivre ça chez moi. Être là, avec mes amies, et voir le pape pour la première fois, c’est incroyable. »



Lucie et Julien, deux bénévoles mobilisés sur la place Austerlitz, témoignent de l’intensité de cette journée. « On n’a pas arrêté une seconde, mais voir ces milliers de personnes réunies, c’était magnifique », confie Lucie.



Cette journée a aussi été l’occasion pour les Corses de se retrouver au-delà des clivages. « Il y avait une vraie fraternité dans la foule », note Dominique, bénévole de Porto-Vecchio. « Les sourires et les chants, c’était comme si la Corse entière était rassemblée. »