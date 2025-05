Éboulement sur la RD4 : la circulation coupée entre Murzo et Muna

La circulation est interrompue depuis ce vendredi matin sur la RD4, entre Murzo et Rusazia, en raison d’un éboulement survenu sur cet axe qui relie également le hameau de Muna. L’incident a nécessité la fermeture complète de la route pour une durée indéterminée. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, la Collectivité de Corse informe qu’« une visite de géotechnicien est prévue » et qu’« une entreprise spécialisée dans les travaux acrobatiques interviendra dès demain » afin d’évaluer la situation et de sécuriser la zone.



En attendant ces opérations, la prudence est de mise.