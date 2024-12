Visite du Pape : "Une émotion inoubliable" pour les pèlerins de Corte

​Il était temps alors pour les pèlerins de rejoindre, à pied, le port Charles Ornano. Il fallut donner encore du cœur à la recherche des bus qui arrivaient au compte goute contraignant les fidèles à un peu plus de fatigue « nous avons attendu vainement les navettes. Depuis 5 heures ce dimanche matin la fatigue, l’épuisement nous gagnent. Nous ne sentons plus nos jambes et notre dos mais c’était pour la bonne cause. Jamais je n’aurai pensé voir le Pape sur notre terre. Ce fut un moment magique emprunt de solennité et d’émotions. J’ai dédié mes prières à mes proches et au monde », a soutenu Maryline, catéchiste à Corte, que nous avions rencontrée le matin au départ de la gare routière de la cité Paoline.