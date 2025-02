À Notre-Dame de Paris, une messe pour la Corse, pour Chloé, et pour la paix

À l’heure où la messe des funérailles de la jeune Chloé, assassinée le 15 février dernier, s’achevait à Corte, une autre cérémonie débutait à Notre-Dame de Paris ce jeudi après-midi. Sous les majestueuses voutes de la cathédrale parisienne, rouverte en décembre dernier après sa titanesque reconstruction, l’Église de Corse a en effet souhaité organiser une « messe des Corses », sous la présidence du cardinal François-Xavier Bustillo.« Nous portons dans la prière devant Notre-Dame Chloé et sa famille », a-t-il indiqué dès ses premiers mots en ajoutant : « Nous prions pour la Corse, pour que la violence esse, pour que nous vivions en paix, pour que nos jeunes trouvent un avenir. Nous confions tout cela à la Vierge Marie ».Devant l’importante foule massée dans la cathédrale, parmi laquelle on distinguait notamment Laurent Marcangeli, le ministre de l’Action publique, de la Fonction Publique, et de la Simplification, Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l’Assemblée de Corse, ou encore le député de la 2circonscription de Haute-Corse, François-Xavier Ceccoli, et le sénateur de Corse-du-Sud, Jean-Jacques Panunzi, l’évêque de Corse a également rappelé « deux moments heureux » du mois de décembre : « l’ouverture de Notre-Dame et la venue du Pape en Corse ». « Aujourd’hui nous vivons un pèlerinage des Corses, des Corses du continent, des amis de la Corse et des croyants pour célébrer notre Dieu », a-t-il poursuivit en ayant une pensée pour la santé du Saint Père.Au fil de la liturgie, pendant plus d’une heure, Mgr Bustillo a ensuite invité l’île et son peuple à construire la paix. « Nous avons besoin de bâtir la paix par la bénédiction. Disons du bien les uns des autres. Dire le bien, souhaiter le bien, que la bénédiction passe par nos paroles, nos comportements et nos attitudes, alors la société ira mieux », a-t-il instillé. Un message fort également relayé par l’abbé Frédéric Constant, le vicaire général de l’Église de Corse, qui a souhaité « prier pour toutes les victimes depuis le 23 décembre dernier » et demander « le don de paix » pour notre île. « Ce soir peut être un commencement. Prenons ensemble la Corse en mains, pour qu’il n’y ait plus de violence, pour qu’il n’y ait plus de meurtre, mais qu’il y a la paix », a-t-il souhaité, alors que la messe s’achevait au son vibrant d’un Diu vi salvi Regina entonné à l’unisson par la cathédrale et les nombreuses confréries de l’île qui avaient fait le déplacement pour l’occasion.