CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Carte - Où assister aux messes de l'Assomption en Corse ? 14/08/2025 Sainte-Lucie de Porto-Vecchio : la Casa di saluta Jean-Baptiste Michelangeli a été inaugurée 14/08/2025 ​Crise à l’ACA : les supporters ajacciens entre colère et sidération 14/08/2025 En Corse les vendanges ont débuté, mais la date est de plus en plus difficile à prévoir 14/08/2025

Carte - Où assister aux messes de l'Assomption en Corse ?


MP le Jeudi 14 Août 2025 à 19:01

Comme chaque année, à l’occasion de la fête de l’Assomption, de nombreuses messes seront célébrées jeudi et vendredi dans les églises et chapelles de Corse. Retrouvez l’ensemble des rendez-vous sur notre carte interactive.



Carte - Où assister aux messes de l'Assomption en Corse ?
Comme tous les 15 août, la Corse s'apprête à célébrer l'Assomption de la Vierge Marie, reine de l'île.

Dès ce jeudi et tout au long de la journée de vendredi, ce sont plus d'une centaine de messes et de nombreuses processions qui seront célébrées dans les églises et chapelles des communes des quatre coins du territoire.

Découvrez où assister à une messe sur la carte interactive ci-dessous.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos