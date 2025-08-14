Carte - Où assister aux messes de l'Assomption en Corse ?

Comme tous les 15 août, la Corse s'apprête à célébrer l'Assomption de la Vierge Marie, reine de l'île.



Dès ce jeudi et tout au long de la journée de vendredi, ce sont plus d'une centaine de messes et de nombreuses processions qui seront célébrées dans les églises et chapelles des communes des quatre coins du territoire.



Découvrez où assister à une messe sur la carte interactive ci-dessous.