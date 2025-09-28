Les écoles corses invitées à courir pour La Marie Do avec les Courses en Or

À l’occasion de Septembre en Or, mois de sensibilisation aux cancers pédiatriques, l’association La Marie-Do lance pour la première fois une opération à destination de toutes les écoles primaires de Corse : les Courses en Or. Soutenue par les inspections académiques de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, cette initiative vise à sensibiliser les élèves tout en collectant des fonds pour la recherche et l’accompagnement des familles touchées par la maladie. Une idée qui est née d’une action menée au printemps dernier à l’école primaire de Bastelicaccia. « Ils ont organisé une course et ça a super bien marché. La directrice nous a dit que c’était très facile à mettre en place, les enfants étaient ravis, les parents aussi, et ça a été extrêmement contributif. En une matinée, ils ont réussi à collecter plus de 5 000 euros », raconte Catherine Riera, présidente de l’association.



Le principe de la course est simple : chaque classe court pendant une dizaine de minutes, généralement dans la cour de récréation ou sur un stade. À chaque tour effectué, un élastique est remis à l’enfant, qui cumule ainsi ses passages. « À la fin, on compte les bracelets et on convertit ce nombre de tours en euros symboliques. » Une fois leur défi relevé, les élèves sont invités à trouver des « sponsors » autour d’eux (parents, proches, voisins), prêts à verser une petite somme en fonction du nombre de tours réalisés. « Ça peut être 8, 10 ou 12 euros, ce sont toujours des montants raisonnables. Et s’ils ne trouvent personne, ce n’est pas grave. Il n’y a aucun jugement. » Une fois la collecte terminée, chaque classe transmet le montant rassemblé à l’association.





Pensée pour être légère à organiser, sans coût matériel, cette course peut se tenir en une matinée ou même s’étaler sur plusieurs jours selon les contraintes des établissements. Et déjà, plusieurs écoles ont répondu présent. « Nous avons été sollicités par de nombreux établissements qui souhaitent se joindre à cette aventure », souligne la présidente. « Comme on dit, c’est avec les petits courants qu’on fait les grandes rivières. Si même une école sur dix, ou sur cinquante, participe, ce sera déjà une très belle opération. » Le calendrier est volontairement souple. Si Course en or se tient dans le cadre de Septembre en Or, elle pourra aussi se prolonger au mois d’octobre. « C’est la rentrée et que les écoles ont beaucoup à gérer. L’idée, c’est de commencer à en parler, de sensibiliser et communiquer. »





Un engagement fort pour la recherche et les familles





L’association La Marie Do, très active dans la lutte contre le cancer depuis bientôt 20 ans, a fait des cancers pédiatriques l’un de ses deux grands axes d’engagement. « La Corse n’est malheureusement pas épargnée », rappelle Catherine Riera. « C’est la raison pour laquelle on est très engagés sur cette cause. » Chaque année, l’association consacre 20 000 euros au financement d’un programme de recherche sur le médulloblastome, un cancer infantile particulièrement fréquent, mené à l’hôpital de la Timone à Marseille. Mais au-delà de la recherche, La Marie Do accompagne aussi, de façon très concrète, les familles confrontées à la maladie. En 2024, plus de 238 000 euros ont été versés sous forme d’aides financières directes, dont une part importante destinée aux parents contraints de se rendre sur le continent pour suivre les traitements de leur enfant.



Face à la hausse des demandes, liée à l’inflation et à une exposition croissante à la maladie, l’association cherche donc à diversifier ses sources de financement. C’est dans ce contexte qu’a été imaginée l’opération des Courses en Or. Mais au-delà de la collecte, l’association espère aussi briser les tabous autour du cancer. « L’idée, c’est de transmettre le message aux enfants que la maladie n’est pas un sujet tabou, et qu’elle peut toucher tout le monde. On veut leur montrer que face à la maladie, il y a évidemment les médecins, mais qu’il est aussi important de se serrer les coudes et d’être solidaires. Chacun à son niveau peut s’engager et peut faire un petit geste, c’est vraiment notre credo. Et ce sont ces petits gestes qui, mis bout à bout, peuvent faire significativement la différence au bout du compte. »



