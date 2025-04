Les 10 et 11 mai, A Fiera di u vinu se pose à Portivechju

Fondée en 1989 à Luri, A Fiera di u vinu s’est imposée comme le rendez-vous incontournable des vignerons corses : « Il y a un réseau qui se créé, avec la possibilité de mettre en avant notre AOP », apprécie Victoria Lucchini, du domaine de Solenzara. Elle était présente à Lisula l’an dernier , comme une soixantaine d’autres vignerons insulaires, à l’occasion de la première édition de la Fiera qui avait choisi de s’éloigner du cap Corse . Et après la Balagne, A Fiera s’exporte donc dans l’Extrême-Sud, où 80 vignerons – un record - sont attendus sur la marina de Portivechju, les 10 et 11 mai.Une aubaine pour le maire, Jean-Christophe Angelini, qui cherche à étendre l’attractivité de sa ville au-delà des grandes affluences estivales : « Portivechju a vocation à vivre toute l’année. Et sans flagornerie, c’est un grand plaisir et un véritable honneur d’accueillir A Fiera di u vinu. Portivechju, dans l’histoire, est une ville de découvertes, d’échanges et de partages. Et à travers A Fiera, nous disons également notre soutien au monde viticole. » Lisandru Leccia, le président de l’association, se félicite du choix d’itinérance qui a été fait : « Nous souhaitions partir à la rencontre des terroirs et l’an dernier, il y a eu 4 000 visiteurs à L’Île-Rousse. Cette dynamique nous a permis de rassembler vingt vignerons supplémentaires pour cette édition porto-vecchiaise. » « Ensemble, nous sommes plus visibles et plus forts face aux défis économiques et climatiques, appuie François Franceschi, le président du conseil interprofessionnel des vins de Corse. Et c’est à l’occasion de rassemblements comme celui-là que des liens puissants se tissent. »Si A Fiera concentrera ses réjouissances durant le week-end des 10 et 11 mai, l’événement débutera le jeudi 8 mai en réalité, au centre culturel de Portivechju, avec une table ronde à 15 h en présence de personnalités du monde du vin tels que Fabien Gavaud, Jean-Marc Venturi ou Nicolas Stromboni. Le lendemain sera consacré aux rencontres entre professionnels. Pour le grand public, la Fiera ouvrira véritablement ses portes le samedi 10 mai à 10 heures avec le village des vignerons qui sera installé sur le parking de la marine. Des dégustations seront proposées – avec modération ! - sur chacun des stands avec possibilité d’achat et chargement des cartons de vin directement dans votre véhicule, via un espace drive dédié. Le Wine Truck, un camion de dégustation itinérant, pourra aussi être amené à s’installer durant le week-end sur la piazza’llu Quartieri et durant le marché porto-vecchiais le dimanche matin.En plus des dégustations, des ateliers et masterclass seront organisés pour les néophytes comme pour les passionnées. Et le samedi soir à 21 heures, la soirée se poursuivra par un concert d’I Pignotti, à l’occasion de la tournée d’anniversaire du groupe (vingt ans d’existence). Marc Imbert, du domaine de Torraccia à Leccia, souhaite longue vie à l’événement et assure que « sur le Continent, on nous envie cette fraternité entre les vignerons ». Une fraternité illustrée par le succès grandissant d’A Fiera di u vinu, qui reviendra l’an prochain à Luri, là où tout a commencé.