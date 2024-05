A Fiera di u Vinu, deux jours de fête à Lisula

Ce samedi, sur la place Paoli de Lisula, s’est ouverte la première édition itinérante de A Fiera di u Vinu, qui succède à la traditionnelle foire de Luri et promet aux visiteurs une immersion profonde dans l’univers des vins corses et de la gastronomie insulaire. "Cette nouvelle formule est le fruit d'une réflexion collective entre les vignerons et le public. Elle vise à insuffler une nouvelle dynamique à notre événement tout en préservant ses racines à Luri, le berceau de la foire." explique Lisandru Leccia, président de A Fiera di u Vinu et propriétaire du domaine Leccia.

Dès l'ouverture, la foire a rencontré un succès massif, attirant des visiteurs avides de découvrir les trésors vinicoles de l'île. Les vignerons insulaires, pour la plupart issus de la nouvelle génération corse, présentent avec passion et fierté leurs productions directement aux consommateurs. Une soixantaine de stands mettent ainsi en lumière la diversité et la qualité des vins corses, reflétant les spécificités de chaque terroir. "Ce choix de mobilité enrichit notre approche de la culture vinicole et permet à tout notre territoire de dévoiler ses charmes et atouts", souligne Angèle Bastiani, également présidente de l'Agence de Tourisme de la Corse. Cette foire devient ainsi une vitrine de l'excellence viticole corse, attirant des visiteurs de tous horizons et dynamisant l'économie locale.

Outre les dégustations et les ventes de vins, A Fiera di u Vinu offre un programme riche en événements et en animations. Des Masterclass animées par des chefs émérites et des sommeliers réputés de Corse et de Paris offrent des moments d'apprentissage et de délectation. Les Blind tests, la vente aux enchères de vieux millésimes corses, les animations musicales et les activités pour les enfants enrichissent l'expérience des visiteurs.

À l'extérieur du chapiteau principal, un marché artisanal regorge de produits locaux, allant de la charcuterie savoureuse aux bijoux artisanaux, en passant par les produits cosmétiques naturels. Cette diversité reflète l'authenticité et la créativité des artisans corses, soutenus par la FFRAAC, garantissant une expérience complète pour les visiteurs.

Ce dimanche, le programme de A Fiera di u Vinu prévoit des démonstrations culinaires, des dégustations thématiques, des scènes ouvertes animées par des experts du vin et des événements spéciaux comme la "battle" des Maîtres Sommeliers de France.