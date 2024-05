A Fiera di u Vinu prend la route de l'itinérance et fait halte à Lisula

L'édition de cette année de A Fiera di u Vinu marque un tournant important dans l'histoire de cette foire emblématique. Après des années de célébrations réussies à Luri, les organisateurs ont décidé de donner un nouveau souffle à cet événement en le transformant en une foire itinérante annuelle. Cependant, cela ne signifie nullement que le village de Luri ne sera plus jamais l'hôte de la foire. Au contraire, il restera un pilier essentiel de cet événement. Lisandru Leccia, du domaine Leccia et président de A Fiera di u Vinu, explique les raisons derrière ce changement. "Il était temps de rafraîchir la foire, et l'idée de l'itinérance était déjà sur la table depuis un moment. C'est la combinaison du COVID et des récentes années qui nous a poussés à franchir le cap." explique Lisandru Leccia. "Cette transition est menée par la nouvelle génération de vignerons corses. Notre premier objectif est de retrouver les vignerons corses qui ont participé à Luri pendant 30 ans, mais aussi de se rapprocher des visiteurs et amateurs de vin qui sont également venus à Luri pendant de nombreuses années."



Cette nouvelle formule semble séduire les environ 60 vignerons venus des 9 AOP de Corse qui présenteront leur travail lors de cette édition. Mais l'itinérance apporte également son lot d'avantages. "Luri reste notre ancrage, le berceau d'A Fiera di u Vinu. L'objectif est de revenir tous les trois ans avec une nouvelle dynamique. C'est partir pour revenir encore plus forts." L'itinérance présente également des avantages significatifs. "Visiter une AOP différente chaque année met en lumière les terroirs de la viticulture corse. Le fait de ne pas rester au même endroit permet de rayonner sur tous les territoires et de prolonger cette atmosphère conviviale. La foire du vin est l'occasion annuelle de présenter notre travail au grand public et de se retrouver entre professionnels."

Plusieurs changements ont été mis en place pour cette nouvelle édition. Un nouveau lieu, une nouvelle date et une nouvelle organisation ont été prévus. "Ce sont des choix stratégiques visant à améliorer l'expérience de la foire." Le changement de date en début de saison permet une dégustation plus confortable et une meilleure appréciation des saveurs. "En juillet, il fait très chaud, ce qui complique la dégustation dans de bonnes conditions. En avançant la date à mai, nous pouvons offrir des conditions de dégustation bien meilleures. Cette année, nous avons mis en place des systèmes de refroidissement pour garantir la température idéale des vins." De plus, un système de drive a été instauré pour faciliter la récupération des achats, offrant ainsi aux visiteurs une expérience de dégustation optimale.

La Balagne, tout comme le reste de la Corse, voit émerger une nouvelle génération de vignerons depuis quelques années. Sur les 130 vignerons répartis dans les différentes appellations, 10 se trouvent dans cette micro-région en plein essor.