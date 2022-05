Législatives 2022 : qui sont les candidats dans la 1ère circonscription de Haute-Corse  ?

L’élu de Femu a Corsica, membre du groupe Liberté & Territoires à l’Assemblée nationale, entend continuer à mener à bien la mission engagée depuis cinq ans et faire avancer les dossiers en instance, comme l’hôpital de Bastia, le statut fiscal ou l’autonomie. Son credo : défendre les intérêts de la Corse et œuvrer pour une société plus juste et plus solidaire.