Finale du Challenge territorial de rugby : Le CRAB craque en fin de match

Sur le terrain du stade Pierre de Coubertin à Châteaurenard, les joueurs du CRAB Balagne ont nourri de grands espoirs tout au long de cette finale du Challenge Territorial, disputée cet après-midi sur la pelouse provençale.



Les Provençaux ont ouvert le score grâce à deux pénalités de Duc à la 10e et à la 12e minute. Le CRAB a réduit l'écart avec une pénalité de Martelli à la quinzième minute, portant le score à 6-3. Cependant, Salon a rapidement trouvé le chemin de l'en-but corse deux minutes plus tard, avec un essai transformé par la botte de Duc. À onze minutes de la mi-temps, les Balanins ont renforcé leur position avec un essai de Blossier, transformé par Martelli. Le CRAB restait dans la course, mais Salon a marqué à nouveau avec un essai de Zambelli à la 34e minute, portant le score à 20-10 en faveur des Salonnais à la pause.