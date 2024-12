À Bastia, le ClubHouse ouvre ses portes : un pas vers l’inclusion des personnes fragiles

L’ARS Corse, principal partenaire financier du ClubHouse, est un acteur essentiel de ce projet. Toutefois, Jean-Yves Bonifay vise à diversifier les soutiens, avec des partenaires publics et privés. "Des associations comme Arte Mare ou le centre culturel Una Volta collaborent avec nous, offrant à nos membres des opportunités de bénévolat. L’intégration dans le tissu social, culturel et professionnel est essentielle pour leur réinsertion."



Seb, 43 ans, est l’un des membres du ClubHouse Bastia. Après une dépression, il a perdu son emploi et a connu une période d’isolement. "Quand on m’a orienté vers le ClubHouse, j’ai vu une chance de m’en sortir," témoigne-t-il. "Ici, on réapprend les gestes du quotidien, on trouve du soutien, et on se remet à croire en soi. Mon but est de retrouver un emploi, et je suis confiant grâce à ce lieu et à l’accompagnement que l’on m’offre."



L'inauguration du ClubHouse Bastia n'est qu'un début. Il symbolise un nouveau modèle d'accompagnement pour les personnes en difficulté psychique, offrant une passerelle vers une vie sociale et professionnelle apaisée. Grâce à cette initiative, la Corse fait un pas de plus vers l'intégration des personnes fragiles, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus inclusif et solidaire.