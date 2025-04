Les jeunes de l’aumônerie de Sartène à Rome pour un Jubilé historique

Ils n’imaginaient pas visiter Rome en de pareilles circonstances. Depuis ce mardi, une vingtaine de jeunes de l’aumônerie paroissiale de Sartène est en voyage dans la Ville éternelle à l’occasion du Jubilé. Accompagnés par l’abbé Olivier Culioli, le curé de Sartène, ces adolescents âgés de 12 à 16 ans avaient prévu ce pèlerinage depuis de longs mois. Mais la mort du pape François, le 21 avril dernier, est venue ajouter une dimension historique à ce voyage. « La providence fait que l’on se retrouve à Rome en plein pendant les évènements relatifs à la succession du pape. C’est quelque chose d’extraordinaire », confie l’abbé Olivier Culioli. « Ce voyage dans le cadre du Jubilé est une occasion unique pour ces jeunes de partir en voyage ensemble, de sortir de Sartène et de la Corse et en même temps de découvrir ces lieux magnifiques. En tant que catholiques, nous sommes bien sûr liés spirituellement au Vatican, mais en plus il y a toujours eu un lien particulier, une proximité entre l’histoire de la Corse et du Saint Siège. Ce sont des liens anciens et forts, historiques, culturels et même affectifs, on l’a vu lorsque le pape est venu à Ajaccio », indique-t-il.



Au programme de ce voyage inoubliable pour les jeunes de l’aumônerie, des visites religieuses, mais aussi culturelles, sur les traces de la riche histoire de Rome. « Il y a à la fois une dimension ludique, culturelle et spirituelle à ce voyage », souligne le curé de Sartène. Mardi, les adolescents ont ainsi pu visiter le Panthéon, la Piazza Navona, ou encore la fontaine de Trevi. Ce mercredi, c’est au Vatican que le groupe avait prévu de passer la journée. Sans se douter qu’une surprise les y attendrait. « Nous avions prévu de visiter les musées, la place Saint Pierre, et la Basilique. Mais comme le cardinal Bustillo est sur place depuis déjà quelques jours, je me suis permis de lui envoyer un message en lui disant que les jeunes de l’aumônerie de Sartène étaient là afin de savoir s’il voudrait bien les rencontrer. Il m’a répondu rapidement et nous a donné rendez-vous sur la Place Saint Pierre avant de nous inviter à venir à la cinquième messe des novemdiales qu’ont célébrée tous les cardinaux pour le pape défunt en fin d’après-midi », dévoile l’abbé Culioli en se réjouissant : « Nous avons assisté à une très belle cérémonie dans ce lieu magnifique avec des chants exceptionnels. On nous a placé près de l’autel. C’était fantastique ».



À la sortie de la messe, le cardinal Bustillo a de plus tenu une nouvelle fois à rencontrer les adolescents et à échanger longuement avec eux sur le parvis de la basilique. Un moment hors du temps pour les jeunes Sartenais. « En le voyant, la foule a commencé à s’amasser. Nous avons pu voir une fois de plus le charisme extraordinaire dont il dispose. C’était vraiment un moment magique et émouvant. Nous étions fiers de voir à quel point les gens apprécient notre évêque », sourit le curé de Sartène. De là à imaginer le cardinal Bustillo comme le futur pape ? « Je le souhaite de tout cœur. Cela signifierait que la Corse le perdrait, mais toute l’Église y gagnerait », glisse l’abbé Culioli.



Avant de rentrer en Corse, de nouveaux moments forts attendent encore les jeunes de l’aumônerie. « Nous allons essayer d’aller à la basilique Sainte Marie Majeure où est enterré le pape François, pour que l’on puisse se recueillir quelques instants devant sa tombe », détaille notamment le curé de Sartène.