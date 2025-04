1er mai : en Corse, des commerces prêts à ouvrir mais une loi qui bloque encore

Pour de nombreux commerçants, le 1er mai représente une occasion manquée de générer du chiffre d'affaires, notamment dans des secteurs comme la boulangerie ou la vente de fleurs. Une frustration renforcée par l’impossibilité de faire appel à leurs salariés pour répondre à la demande, bien réelle, ce jour-là. “Si le fleuriste ferme, c’est une perte sèche. On perd un chiffre d’affaires qui est important par rapport à l’ensemble de l’année”, explique Louise Nicolaï, présidente du syndicat des fleuristes de Corse. Selon elle, le 1er mai est une journée cruciale pour les fleuristes, avec la vente du traditionnel muguet. “Tout le monde a le droit de vendre du muguet le 1er mai, comme ça, en l'état, sans emballage, sans table… Pourtant on interdit aux fleuristes qui ont une boutique et des charges à payer d'ouvrir. C’est vrai que c'est assez dur à avaler.”



De l’autre côté, les salariés eux-mêmes sont souvent partagés. Si certains apprécient leur journée de repos, d’autres sont en demande de travailler, notamment pour profiter d’une rémunération supplémentaire. “Je ne suis pas contre le fait de travailler le 1er mai. Pour moi, un jour férié, un jour de semaine ou un jour de week-end, c’est la même chose”, indique Johan, salarié dans la boulangerie Marc Ventura à Bastia. Un avis partagé par la femme d’un boulanger bastiais, qui estime que la règle du volontariat pour les jours fériés est une pratique bien établie dans son entreprise : “Tous les jours fériés ont toujours été sur la base du volontariat, je ne vois pas pourquoi le 1er mai serait différent.” Selon elle, cette règle empêche certains employés de profiter de l’opportunité de travailler, ce qui pénalise les patrons qui souhaitent ouvrir leurs commerces. “C’est dommage parce que certains boulangers vont devoir fermer alors que leurs employés auraient été d’accord pour ouvrir la boutique. En plus, les salariés seraient payés double, donc ce serait d’autant plus avantageux pour eux.”