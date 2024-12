L’Académie Marie-Jo Viviani en demi-finale de « We Got a Talent » à Riyad : Suivez le direct sur MBC 1

Ce soir à partir de 19h30 se déroulent en effet les ½ finales de l’émission « We got a talent » de la chaîne saoudienne MBC 1. Après avoir passé le cap des éliminatoires et des ¼ finales , les jeunes corses tenteront le pari fou de se qualifier pour la finale du 18 décembre. Pour cela les 10 filles* de Marie-Jo Viviani, sous le dossard 29, devront terminer dans les 12 premières places sur 32 demi-finalistes.Pour les suivre et les encourager en live, rendez-vous sur la chaîne MBC1 ou sur internet . Forza.* Marie Morganti (chorégraphe), Lesia Bernardini, Sarah El Aloui, Monica Pruneta, Maria-Stella Battestini, Lily-Rose Raffaelli, Lia Berti, Lea-Marie Giuntini, Andrea Filippi, Celia Rachidi.