L’Académie Marie-Jo Viviani en demi-finale du « We got a talent » à Riyad

Tout commence en 2023 par un mail reçu par Marie-Jo Viviani, la fondatrice en 1990 de cette association bastiaise dédiée à la danse et aux arts du cirque. « Au départ j’ai cru à un fake comme on en reçoit souvent sur nos messageries » explique MJ Viviani. «Une productrice de Riyad me proposait de venir participer à une émission de découverte de talents sur la chaîne MBC One. Les mails étant insistants, j’ai fini par répondre. Et l’aventure, le rêve a commencé ». Le message électronique émanait bien de Hiba Mamoud, directrice de casting de l’émission «We got a talent », qui avait repéré sur Instagram une vidéo de MJ Viviani : la fameuse roue allemande que pratique à la perfection ses élèves bastiaises et qu’elles avaient notamment exécuté au Festival du cirque de Monaco. « Elle tenait absolument à ce que nous venions participer aux ¼ finales de l’émission avec cette roue ».



110 millions de téléspectateurs !

Créée en 1991, MBC 1 est la première chaîne de télévision saoudienne panarabe. Appartenant au MBC, Middle East Broadcasting Center, la chaîne est diffusée en clair sur les satellites Nilesat et son audience est estimée à plus de 110 millions de téléspectateurs dans le monde arabe et en occident. Parmi les émissions phares de la chaîne, «We got a talent », le pendant de « La France a un incroyable talent » sur M6.



« Conformément au règlement nous avons envoyé une vidéo de 2 mn pour candidater aux ¼ finales. Notre candidature a été retenue et validée. Malheureusement la guerre Israélo-palestinienne a gelé le projet. De janvier 2024, l’émission a été repoussée à aout puis septembre » explique MJ Viviani.

Le 5 septembre, MJ Viviani et ses 10 danseuses*, de 14 ans à 26 ans, se retrouvent dans un studio de 200 000 m² de MBC1 en plein centre de la capitale de l’Arabie Saoudite. « Dès la descente de l’avion nous sommes allées directement répéter ». A l’issue de cette épouvante journée, elles gouttent à 24h de repos dans un hôtel 5 étoiles. « Tous les frais, du voyage au départ de Bastia, l’hôtel, les déplacements, ont été pris en charge par la production » précise MJ Viviani.



Le 7 septembre, nos bastiaises retrouvent 125 autres artistes, de tous genres, de toutes disciplines artistiques, sur le plateau pour l’enregistrement des ¼ de finale par groupes de 25. L’enregistrement débute à 6h30 pour se clore à 23h !

La superbe prestation des Corses séduit les 3 personnalités du jury qui les qualifient pour les ½ finale. Le rêve continue !



Le 11 décembre il faudra voter pour elles !

De retour sur notre île, nos artistes ont tout de suite entamé leur entrainement, 2h30 par jour, pour un numéro d’ « Aerial silk », des acrobaties aériennes sur tissus. «Je tiens à remercier la mairie de Bastia qui a mis à notre disposition la scène de l’Alb’Oru pour nos entrainements. J’ai basé ce numéro sur la lévitation. Nous avons envoyé une vidéo et elle a été validée. Le thème c’est le rêve. Ce rêve pour nous d’être en ½ finale, un rêve de paix, de bonheur, avec du tissu blanc, symbole de paix. On raconte notre vision de la paix car nos jeunes en ont marre de la guerre». La chorégraphie est signée Marie Morganti, la logistique et la mise en scène Marie-Jo Viviani.

Ce lundi 2 décembre, nos 11 Corses, leurs 10 valises et leur centaine de kg de matériel vont décoller de Poretta pour Riyad, via Paris. « Nous partons le 2 et ne repartirons qu’au plutôt le 13. Les organisateurs ont fixé les ½ finales le 11 et la finale le 18. Donc si on est qualifiées on restera sur place». Sur les 32 demi-finalistes, 12 seront retenus pour la finale. Pour départager les candidats : le vote d’un jury de 4 personnalités, le vote du public et le « Golden buzz ». « Ce rêve constitue forcément un sacrifice, un choix pour ces jeunes filles qui sont toutes scolarisées, et toutes d’excellentes élèves. Elles n’ont pas hésité à mettre entre parenthèses, avec les conséquences que cela peut avoir, leurs études. C’est leur choix » souligne MJ Viviani.



Ce 11 décembre à 20h, heure française, rendez-vous donc sur la chaîne MBC1 ou sur internet pour regarder nos représentantes et voter pour elles. Mais d’ici là CNI vous donnera les détails précis pour les suivre en direct et comment voter pour elles.



* Marie Morganti (chorégraphe), Lesia Bernardini, Sarah El Aloui, Monica Pruneta, Maria-Stella Battestini, Lily-Rose Raffaelli, Lia Berti, Lea-Marie Giuntini, Andrea Filippi, Celia Rachidi.