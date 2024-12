Visite du Pape François à Ajaccio. Que faire en cas d’urgence vétérinaire ?

La circulation sera quasiment impossible ce dimanche à Ajaccio à compter de 6h30, en raison des contraintes de sécurité qui entourent la visite du Pape François à Ajaccio. Si l’Agence Régionale de Santé a prévu toutes les mesures nécessaires pour gérer les patients qui nécessiteraient de voir au plus vite un médecin en raison de la gravité de leur état, qu’en sera-t-il du côté des urgences vétérinaires ?« Des dérogations pour pouvoir circuler seront émises pour les vétérinaires de garde », indique le Dr Camille Tramoni, vétérinaire à la clinique des Vallées, en précisant : « Pour les grands animaux comme les chevaux, nous pourrons au besoin aller au chevet des patients. Certaines consultations qui ne nécessitent pas de voir immédiatement l’animal pourront aussi être programmées lundi sans souci ».Mais dans de très rares cas, où un chien, chat ou autre animal de compagnie nécessiterait des soins urgents sans lesquels sa vie pourrait être menacée, malgré les interdictions de circulation qui courront tout au long de la journée, ces derniers pourront bien être reçus dans les trois cliniques vétérinaires de garde* ce week-end sur le territoire de la cité impériale. À condition toutefois que leurs propriétaires puissent justifier auprès des forces de l’ordre d’un laisser passer délivré par la préfecture, sur demande d’un vétérinaire. Pour ce faire, le bon réflexe sera avant tout, comme à l'accoutumée lors des week-ends, de contacter les vétérinaires de garde par téléphone pour leur expliquer les symptômes de l'animal. Ce sont ces derniers qui jugeront de la nécessité ou non de prodiguer des soins immédiats, et qui, dans la positive, préviendront la préfecture du caractère impérieux des déplacements des propriétaires et de leurs animaux vers les cliniques.En attendant, du fait des interdictions de stationnement qui concernent une grande partie des rues d’Ajaccio à compter de mercredi et de la peur de certains propriétaires d’animaux de ne pas pouvoir retrouver de place s’ils bougent leur voiture, le travail des cliniques vétérinaires commence déjà à être déjà quelque peu perturbé. « Depuis lundi, nous avons pas mal de rendez-vous qui ont commencé à être décalés ou annulés sur la fin de semaine. Si ce sont des rendez-vous de convenance avec des vaccinations ou des bilans de santé, cela peut toujours être décalé, mais ce n’est pas évident à gérer pour nous », confie le Dr Camille Tramoni.