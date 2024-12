À la cathédrale d'Ajaccio, les petites mains s’activent pour préparer la visite du Pape

Sa couleur ocre est plus vive que jamais. À quatre jours du déplacement historique du Pape François à Ajaccio, la cathédrale Santa Maria Assunta s’est refait une beauté. Le 18 novembre dernier, des travaux de ravalement de façade avaient en été entrepris en urgence afin de présenter l’édifice du XVIème sous son meilleur jour aux yeux du St Père et des caméras du monde entier. Si cette opération expresse a pris fin il y a quelques jours, de petits détails restent désormais à fignoler pour que la cathédrale soit fin prête pour accueillir une séquence majeure de cet évènement inédit.



Ce mercredi après-midi, sur le parvis, où le visuel de la visite et le drapeau du Vatican ont déjà été installés de part et d’autre du portail principal, des ouvriers s’affairent à créer une rampe d’accès, tandis qu’à l’intérieur de petites mains ne comptent pas leurs heures pour magnifier la cathédrale. Si de patients bénévoles ont profité des derniers jours pour aménager deux magnifiques crèches, l’une sur la place Mère Theresa, au pied du bâtiment, et l’autre à la droite de l’autel, reste désormais à verdir les lieux. C’est la tâche qui a été confiée à une toute petite poignée d’habituées de la cathédrale qui jouent avec le temps. « Il faut que l’on ait fini de décorer la cathédrale vendredi, pour s’attaquer au Casone et avoir tout terminé samedi soir », explique Jacqueline, qui s’occupe de la décoration florale de la cathédrale depuis déjà plusieurs années. « C’est quelque chose qui me passionne. J’aime la décoration et j’adore travailler dans les églises. J’offre cela au Seigneur et je le remercie pour toutes les grâces qu’il m’a donné dans ma vie. Je suis bien quand je fais ces compositions, cela me vide la tête », ajoute-t-elle.