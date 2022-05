Jean-François Paoli : « Je peux être au second tour et jouer le match contre le député sortant »

- Vous affrontez Julien Morganti, autre candidat de gauche et proche de la majorité présidentielle. Face au risque de dispersion des voix, avez-vous tenté une union ?

- La position de Julien Morganti est quelquefois assez énigmatique ! J’ai du mal à savoir où il est ! Il parle beaucoup d’union, le mot est souvent employé, mais l’union avec qui et pourquoi ? J’ai, pour ma part, essayé de garder le pôle que nous avions créé pour le deuxième tour de l’élection municipale parce que je pensais que c’était une base saine. C’était un rassemblement, pas une fusion/absorption. Lors des élections régionales, Jean-Martin Mondoloni a rejoint son camp, et j’ai rejoint celui de Jean Charles Orsucci. Pour cette élection législative, nous avons regardé les forces en présence, les discours, et nous avons vu que nous pouvions continuer. Avec Jean Sébastien de Casalta et Jean-Martin Mondoloni, nous sommes restés unis pour affronter cette législative. C’est un rassemblement de progrès, mais j’essaye qu’il soit concret.



- Pensez-vous obtenir le soutien de la droite ?

- Ce que je veux, c’est le soutien des électeurs ! Le vieux discours droite/gauche, ce n’est pas qu’il soit usé, chacun garde ses convictions personnelles, mais il faut que les partis aient la capacité d’évoluer. C’est une bonne démarche qu’a faite le Parti radical et que fait Emmanuel Macron. Il y a des sujets comme l’Europe, le nucléaire… qui dépassent les simples clivages droite/gauche. Il ne faut pas rester enfermé, il faut savoir qui on est, mais construire l’avenir. On ne peut plus faire de la politique comme il y a 20 ou 30 ans.



- Vous avez pris comme suppléante Océane Baldocchi, qui était sur la liste de Laurent Marcangeli aux territoriales. Pourquoi un tel choix ?

- Oceane vient de la société civile, c’est une professionnelle de santé et son discours m’a enrichi. Je viens du monde économique et associatif, je n’avais pas de regard sur la santé, donc c’est un point important. Elle est jeune, c’est une maman et une femme active, c’est aussi un regard important sur la société d’aujourd’hui. Elle est ce personnage d’ouverture que l’on a voulu traduire dans les faits, parce que nous avons des paroles et des actes. Lors de la dernière municipale, elle était sur la liste de Jean Sébastien De Casalta. Lors des régionales, elle était sur la liste de droite de Laurent Marcangeli. Aujourd’hui, au vu des alliances et du travail que nous avons réalisé sur l’union de l’opposition municipale et sur la majorité présidentielle, nous avons décidé qu’elle correspondait. Elle a bien voulu être ma suppléante, et j’en suis très fier.



- Quel est, pour vous, l’enjeu premier de cette élection ?

- La gagner ! L’enjeu premier, c’est d’apporter un autre son. Aujourd’hui, on s’aperçoit qu’en Corse - parce que c’est le résultat des élections et je ne le conteste pas, les Nationalistes ont eu de très beaux succès - le débat s’appauvrit de plus en plus parce qu’il n’y a plus qu’un son. Le son de cette autonomie nationaliste dont on a du mal à savoir si elle est indépendantiste ou seulement autonomiste, parce qu’être autonome, c’est être indépendant. Vu les enjeux, la crise mondiale avec le Covid, la guerre en Europe, la transition écologique, il faut reconstruire la Corse, l’Europe et, même au-delà, le monde. Il est bon que, dans notre territoire, on puisse écouter un autre son et pas toujours les mêmes paroles. C’est le jeu de la démocratie, c’est normal que l’on soit présent ! On va rentrer dans une discussion sur une évolution institutionnelle. Là aussi, s’il y a une seule voix qui parle, on prend le risque de provoquer des clivages, des oppositions parce que les gens n’auront pas pu traduire dans les urnes le fait de modérer, moduler, d’avoir d’autres chemins. Notre objectif est d’apporter une autre voie pour construire, à défaut d’un monde meilleur, un monde le plus serein possible dans notre territoire et au-delà bien sûr.



- Justement, quel est votre position sur l’autonomie ?

- Je n’ai pas de tabou, du moment que nous avons des discussions franches et claires ! Je sais ce que je ne veux pas. Je ne veux pas d’indépendance par rapport à la nation française et à l’Europe. Je ne veux pas sortir de l’Europe et je ne veux pas sortir de la nation française dans l’Europe. Je veux construire la Corse autour de ces valeurs qui nous ont emmené jusqu’à aujourd’hui. Après, tout est critiquable, tout est améliorable. Le mot autonomie ne me gêne pas, tout dépend ce que l’on met dedans. C’est peut-être le moment de mettre à plat toutes les réformes institutionnelles que nous avons eu, et de voir ce dont nous avons réellement besoin, ce qu’il faut améliorer. Plus d’autonomie, c’est plus de responsabilités. Cela peut m’intéresser mais à condition qu’on ne dise pas : « on est autonome, mais on n’est pas responsable ». Non ! Je suis responsable de ce que je fais, de ce que je dis, y compris dans le travail. Donc, c’est un débat qui doit être mené avec beaucoup de sérénité. Il faut être capable d’entendre les autres, parfois d’accepter des positions que l’on n’approuve pas personnellement à la condition qu’elles aillent dans le sens de l’intérêt commun.