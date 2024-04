L'AC Ajaccio tenu en échec par Quevilly-Rouen (1-1)

ACA-Quevilly : 1-1 (0-1)

Stade Michel Moretti

3 000 spectateurs environ

Arbitre : Mr François Letexier

Buts : Coulibaly (24e) pour Quevilly, Sakhi (54e) pour l’ACA

Avertissements : Camara (21e), Coulibaly (71e) à Quevilly

ACA : Michel, Strata, Youssouf, Avinel, Vidal, Barreto (Jacob, 85e), Jabol, Mangani, Sakhi, Ibayi, Touzghar (Soumano, 34e), entr : Olivier Pantaloni

Quevilly : Leroy, Sissoko (Loric, 71e), Pendant, Batisse, Cissokho, Pierret, Yade (Roche, 83e), Cadiou (Poha, 77e), Camara (Delaurier, 71e), Gbelle, Coulibaly (Soumano, 71e), entr : Jean-Louis Garcia



Après la défaite concédée à Valenciennes, Olivier Pantaloni et ses hommes se devaient de réagir à domicile face à Quevilly-Rouen, une équipe venue chercher des points, pour essayer de revenir dans la course au maintien. Un entraineur ajaccien, satisfait, de récupérer quelques cadres comme Youssouf, Barreto ou encore Jabol pour cette rencontre de la 34e journée de Ligue 2.

Mais malheureusement, l’entame de match n’avait rien à voir avec les deux dernières rencontres face à Saint-Etienne et Caen, et manquait cruellement de rythme et d’intensité.

D’autant que sur une passe en retrait anodine de Strata, Vidal se trouait complètement en ratant son contrôle, laissant Coulibaly tout seul pour aller tromper Mathieu Michel, venu à sa rencontre (24e). Le 10e but de la saison pour l’attaquant normand à la suite d’une grosse erreur individuelle.

Les Ajacciens tentaient timidement de réagir et Ibayi, bien alerté par Barreto, trompait Benjamin Leroy à bout portant, mais l’arbitre assistant levait finalement son drapeau pour signaler une position de hors-jeu du buteur rouge et blanc. Trop peu toutefois pour inquiéter des Normands venus avec la farouche intention de ramener les trois points du stade Michel-Moretti. Cadiou, seul dans la surface, était même tout près de doubler la marque sans l’intervention de Mathieu Michel (43e), puis Yade, sur une frappe enroulée, voyait la lucarne se dérober au dernier moment.