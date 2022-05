Michel Stefani : « La grande mobilisation de l’électorat de gauche change la donne dans le pays »

- Quel est, pour vous, l’enjeu premier de ce scrutin ?

- D’empêcher Emmanuel Macron de poursuivre sa politique pendant 5 ans en mettant en place une majorité de gauche. En même temps, de faire barrage à l’extrême-droite et de créer les conditions des changements de politique dans le pays pour que la Corse puisse bénéficier de la solidarité nationale et que les aspirations à vivre mieux soient entendues et prises en compte.



- Sur quels thèmes ferez-vous campagne au niveau local ?

- On ne peut pas faire abstraction, s’agissant de l’évolution institutionnelle de la Corse, de la situation sociale dans laquelle nous nous trouvons, il faut la mise en œuvre d’une politique nouvelle. Nous pensons que l’inscription de la Corse dans la constitution au titre de l’article 74 ne correspond pas à ce qu’est l’histoire de notre région puisqu’on le sait, la Corse est partie prenante de la construction nationale depuis le 30 novembre 1789. Le 9 septembre 1943, le peuple s’est libéré du fascisme en renouvelant son attachement à la nation française. Cette histoire-là ne peut pas être balayée au bénéfice d’une évolution institutionnelle qui mettrait la Corse hors de l’espace métropolitain. Au-delà de cet aspect, la référence à l’article 74 et au statut de la Polynésie nous interroge sur ce qu’il adviendra du code du travail, de la sécurité sociale, de l’assurance chômage. Quand on prend des problématiques comme la cherté de la vie, ce n’est pas une réforme institutionnelle qui va les régler.



- Quelle est votre position sur les négociations sur l’autonomie ouvertes par Emmanuel Macron ?

- S’agissant du statut d’autonomie de plein droit et de plein exercice nous voulons que des clarifications s’opèrent. Pour l’instant c’est un concept qui est développé mais on ne connaît pas son contenu.



- Quelle sera votre priorité en tant que député de la Corse ?

- Démanteler le consortium des patrons corses, les monopoles comme celui de Ruby-Vito, restituer du pouvoir d’achats aux ménages en faisant la transparence sur les fonds publics mis à disposition des entreprises et en particulier sur le détournement de réfaction de TVA.



- Comment se déroulera votre campagne ?

- Pendant le peu de temps qui nous reste, environ un mois, nous irons dans toute la circonscription rencontrer les électrices et électeurs. Je ne sais pas si nous ferons un meeting ou pas, mais nous ferons en sorte d’aller voir le plus grand nombre de personnes durant ces 30 jours.



- Comment pensez-vous réussir à franchir la barre du 1er tour ?

- Cela dépendra des électeurs, mais nous allons tout faire pour y arriver. Plus ils feront le choix au 1er tour de ce bulletin de vote, plus ils seront entendus sur le plan national pour que soit mise en œuvre une politique gouvernementale qui prend en considération la situation de la Corse et lui donne les moyens, à travers la solidarité nationale, de son développement et de réduire les inégalités.