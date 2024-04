Un Sporting aux deux visages à Annecy (3-2)

Parc des Sports d'Annecy, FC Annecy : 3 SC Bastia : 2 (3-0)

Buts pour Annecy : Gaby (2e), Camara (3e), Kandil (6e)

Pour Bastia : Santelli (60e) sur penalty, Bianchini (63e)

Arbitre : Abdelatif Kherradji

Avertissements : Kandil (8e), Escales (58e), Diaz (88e) à Annecy; Keita (7e), Placide (89e) à Bastia

Exclusion : Demoncy (87e) à Annecy



FC Annecy

Escales (g.) puis Callens (59e)- Lajugie , Soukouna, Jean, Barry puis Diaz (81e)- Demoncy, Kashi (cap.) - Kandil puis Testud, Billemaz puis Ntamack (81e), Larose puis Delphis (81e)– Camara





SC Bastia

Placide (g.) – Keita puis Roncaglia (60e), Dramé, Okou – Meynadier puis Conte (60e), Ducrocq puis Siby (81e), Janneh, Vincent puis Alfarela (61e) Santelli puis Charbonnier (81e)– Bohnert, Bianchini

Tout est allé très vite ce samedi soir au parc des sports d'Annecy.

En effet, en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, le FC local avait la pris la direction des opérations devant un public attendant son maintien en ligue 2.

En tout cas on jouait seulement la 2e minute quand sur un coup franc excentré Annecy ouvrait le score sur cette reprise de la tête de son défenseur Gaby.

C'était, déjà, très bien pour les locaux.

Cela allait devenir fou puisqu’une minute plus tard Camara profitait d'un bon pressing de Barry

et dans la surface de réparation frappait. Cela faisait encore mouche pour le plus grand plaisir d'un parc des sports sous le charme.

Et la fête haut-savoyarde se poursuivait.

A la 6e minute en effet, les Corses étient toujours aux abonnés absents. Kandil, en profitait, pour venir se faufiler derrière la défense bastiaise d'un lob astucieux placer le ballon au-dessus de Placide.

3 à 0 après 6 minutes : la messe n'était pas encore dite pour les Corses, mais quand même...

D'autant que les Bastiais pourtant accompagnés de plusieurs dizaines de supporters faisaient preuve d'une incroyable apathie.

En tout cas au terme de la première période, ils n'avaient à mener aucune action susceptible d'inquiéter le gardien.

Au contraire ce fut encore Placide qui était inquiété sur cette tentative en deux temps de Camara conclue d d'une frappe puissante du pied gauche, manquait d'un rien le cadre et le but du 4-0.



A la reprise le combat changeait d'âme avec un Bastia, enfin, plus entreprenant et qui par l'intermédiaire de Santelli revenait à la marque sur un penalty justifié après cette sortie de Escales. Callens spécialiste des arrêts spectaculaires ne pouvait cependant rien sur la frappe du Corse.

Du coup les visiteurs retrouvaient un peu de leurs vertus et sur un service de Alfarala, Santelli trouvait Bianchini dans la surface locale et, trois minutes plus tard, ça faisait 3 à 2.



Dès lors tout pouvait arriver d'un côté comme de l'autre.

Mais des deux formations, c'est Bastia, avec d'autres arguments offensifs, qui se montrait le plus entreprenant. La fin de match se compliquait pour les locaux avec l'exclusion de Demoncy et des Bastiais bien déterminés à faire oublier. leur première période catastrophique.

Il n'en fut, hélas, rien pour ce Sporting aux deux visages.