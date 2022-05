Michel Castellani : « Tout ce que j’ai promis aux Corses, je l’ai tenu pendant mon mandat »

- Vous vous appuyez sur un bilan législatif conséquent. Vous dites qu’il vous tient lieu de programme ?

- Oui. C’est la grosse différence avec mes concurrents qui, légitimement, proposeront leur façon de voir les choses et leur programme. Je n’ai pas besoin de faire cela. Mon programme, les électeurs le connaissent. Ils l’ont devant les yeux depuis cinq ans. C’est la façon que j’ai eu de travailler, de représenter notre circonscription et notre île, une façon crédible et positive. Je pense à tous les combats que j’ai menés pour une société française plus généreuse, plus solidaire, plus décentralisée, moins technocratique, pour un développement plus durable, pour la mise en œuvre des énergies renouvelables, aux combats que j’ai menés contre les paradis fiscaux, pour la taxation des GAFA et pour une meilleure maîtrise des traités internationaux, enfin tous les combats que j’ai menés pour la Corse. Toutes les batailles que j’ai livrées à chaque loi de finances pour la reconduction des dispositifs fiscaux et la revendication d’un statut fiscal et social, pour le développement de l’île. Le fait aussi de relayer les demandes du président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, pour le renouvellement du Programme exceptionnel d’investissement (PEI), de l’avoir obtenu et d’avoir obtenu que la contrepartie des collectivités passe de 40 % à 20 %. Je pense au renouvellement du crédit d’impôt, aux 50 millions d’euros de Corsica Ferries, au fait d’avoir repoussé in extremis - ce qui aurait été un désastre ! - la taxation de nos vins à 20 % de TVA, au fait d’avoir repoussé à 2h du matin un amendement de la Commission des affaires économiques qui voulait transférer 9 millions d’euros de reliquat du PEI vers Paris… Le fait d’avoir bataillé pour obtenir l’envoi de la Commission nationale d’investissement Santé pour l’hôpital de Bastia. Le fait d’être arrivé au bout de la Loi du 5 mai pour le gel des matchs. Et d’autres choses encore… Cela fait un travail considérable qui est aussi l’explication au fait que je me représente.



- Cet investissement personnel était une promesse que vous aviez faite il y a cinq ans aux Corses. Pensez-vous l’avoir parfaitement tenue ?

- J’avais promis aux Corses de mettre tout mon cœur dans ce mandat. Cela, je l’ai tenu. J’ai zéro absence. J’ai mis un point d’honneur à prendre l’avion tous les lundis, sans en sauter un seul, excepté quand j’ai eu le Covid et que j’ai dû rester à l’hôpital, mais le Covid, je l’ai ramassé à l’Assemblée nationale. Et je suis monté à Paris pour travailler. J’ai fait 1400 interventions longues dans l’hémicycle, 533 interventions en Commission des finances, défendu 9736 amendements dont plus de 300 ont été adoptés... Tout ce travail gigantesque est visible sur le site de l’Assemblée nationale. Il y a ensuite tout ce que l’on ne voit pas, c’est-à-dire le fait d’aller dans les ministères plaider les dossiers, d’accompagner des maires de la circonscription pour défendre leurs projets dans les ministères ou à Matignon. J’ai reçu des tas de gens, j’ai visité les prisons, les lycées, les collèges, les entreprises en Corse. Je suis allé au moins deux fois dans chaque mairie. Bref, j’ai toujours défendu les intérêts fondamentaux en gestion, mais aussi les intérêts de fond de notre communauté. Je me suis donné à fond dans cette affaire. Donc, je me présente sans aucune prétention dans cette élection, mais sans aucune honte non plus, parce que je sais que j’ai donné tout ce que je pouvais donner et que tout ce que j’ai promis aux Corses, je l’ai tenu. Ce qui était aussi inscrit dans ma profession de foi en tant que fond politique, je l’ai tenu aussi dans mes discours, dans mes votes, dans mes interventions et dans mes écrits : la promesse d’une société plus juste et plus solidaire et d’une vie internationale maîtrisée.