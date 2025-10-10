Le président de la communauté de communes Nebbiu-Conca d’Oro sanctionné pour des faits de favoritisme

Le pôle économique et financier de Bastia continue d’enchaîner les dossiers. Après le maire de Lecci et les ex-présidents de la communauté de communes Pasquale Paoli, c’est au tour du président de la communauté de communes Nebbiu-Conca d’Oro dans le viseur de la justice.
Dans un communiqué transmis à la presse ce vendredi, le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, indique en effet que Claudy Olmeta a été sanctionné pour des faits de favoritisme.
« Sur le fondement d’une note technique transmise le 29 juillet 2024 par la Chambre régionale des comptes de Corse, à l’issue du contrôle des comptes et de la gestion de la communauté de communes Nebbiu-Conca d’Oro, une enquête préliminaire a été ouverte et confiée aux services de la Section de recherches de gendarmerie de Corse », explique-t-il en ajoutant que depuis 2018, les investigations ont démontré « une absence de mise en concurrence à l’occasion de prestations d’entretien et de réparation de véhicules ainsi que pour l’attribution d’une prestation d’accueil de loisirs » et révélaient également que « les manquements constatés avaient cessé d’initiative à réception des observations des magistrats financiers », ajoute Jean-Philippe Navarre.
Mis en cause en sa qualité de président de la communauté de communes, Claudy Olmeta a comparu devant le procureur près le tribunal judiciaire de Bastia et a reconnu « la matérialité des faits qui lui étaient reprochés », indique le procureur.
De facto « en considération des mesures prises d’initiative pour la réparation ou la prévention des infractions, il a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire », souligne encore Jean-Philippe Navarre en précisant qu’« au terme des dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale, cette décision suspend la prescription de l’action publique et pourra être revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ».
La réaction de Claudy Olmeta
À la suite de l'avertissement pénal probatoire signifié ce jour par le tribunal judiciaire de Bastia, le président de la communauté des communes Nebbiu Conca d'Oru a fait parvenir ce communiqué à notre rédaction : « La justice a reconnu mon innocence et l’absence de caractère intentionnel, en précisant qu’il ne s’agissait que d’une irrégularité de pure forme, n’appelant pas de condamnation. À titre personnel, je suis soulagé que toute suspicion soit levée. La justice a également souligné que les points contestés avaient été régularisés dès la réception des observations des magistrats. Tout est mis en œuvre afin que ces erreurs de procédure ne se reproduisent plus à l’avenir ».
