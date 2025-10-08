Communauté des communes Pasquale Paoli : Paulu Santu Parigi et François Sargentini condamnés pour favoritisme

Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné les présidents successifs de la communauté de communes Pasquale Paoli, Paulu-Santu Parigi et François Sargentini, pour des faits de favoritisme, rapporte le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, dans un communiqué transmis à la presse ce mercredi matin.



« À compter du mois de juin 2022, une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Bastia et confiée aux services de la Section de recherches de gendarmerie de Corse, visant la gestion et le fonctionnement de la communauté de communes Pasquale Paoli dans le cadre de l’attribution de marchés relatifs à la collecte et au traitement de déchets », précise le procureur, en ajoutant que cette enquête avait été « appuyée par les constatations réalisées par la Chambre régionale de comptes de Corse à l’occasion du contrôle des comptes de cette communauté de communes pour la période courant depuis l’année 2017 ».



Ces investigations, si elles n'avaient pas révélé « d’éléments évocateurs d’un enrichissement personnel », avaient mis en évidence « plusieurs manquements aux règles de la commande publique engageant la responsabilité de ses présidents successifs, pour les périodes du 1er janvier 2017 au 5 juin 2020 et du 6 juin 2020 au 6 avril 2023 », explique encore Jean-Philippe Navarre. « Entendus, les présidents reconnaissaient la matérialité des faits qui leur étaient reprochés et adhéraient au principe d’un jugement sur reconnaissance préalable de culpabilité », ajoute-t-il.



À l’issue de leur comparution devant le tribunal correctionnel de Bastia ce mercredi, Paulu Santu Parigi et François Sargentini ont été condamnés à cinq mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende. Une condamnation qui n’a pas été assortie du prononcé d’une peine d’inéligibilité, « au visa des mesures prises par la communauté de communes depuis la révélation des faits pour prévenir le renouvellement des infractions », souligne le procureur.