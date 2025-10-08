Le maire de Lecci condamné pour prise illégale d’intérêt

Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné le maire de Lecci, Don Georges Gianni, a pour des faits de prise illégale d’intérêt, indique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, dans un communiqué transmis à la presse ce mercredi matin.



« Sur le fondement de plusieurs dénonciations anonymes, puis d’un signalement des services de la préfecture de Corse-du-Sud, une enquête préliminaire avait été ouverte au début de l’année 2023 », révèle le procureur, en précisant que cette enquête visait à « déterminer les conditions de réalisation de plusieurs opérations immobilières sur le territoire de la commune de Lecci ».



Confiées à la Section de recherches de Corse, les investigations ont permis de révéler « qu’au cours de la période courant de 2014 à 2022, six permis d’aménager et près d’une cinquantaine de permis de construire avaient été délivrés par le maire de la commune, Don Georges Gianni, au profit de sociétés intéressant ses fils Matthieu et Nicolas Gianni », poursuit Jean-Philippe Navarre. « Entendu, le maire reconnaissait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, qualifiés de prise illégale d’intérêt par une personne dépositaire d’un mandat électif, et acquiesçait au principe d’un jugement sur reconnaissance préalable de culpabilité », ajoute-t-il encore.



À l’issue de sa comparution ce mardi devant le tribunal correctionnel de Bastia, Don Georges Gianni a été donc été condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende. Une condamnation qui n’a pas été assortie du prononcé d’une peine d’inéligibilité « au visa des mesures prises par la commune depuis la révélation des faits pour prévenir le renouvellement des infractions » souligne le procureur.





