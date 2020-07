Le poste de secours de la plage d'Aregnu-Algajola est opérationnel

À partir du 1er juillet, tous les postes de secours tenus par le SIS2B, en convention avec les mairies et les communautés de communes sont ouverts. 15 postes de secours ouverts sur la Haute-Corse, pour surveiller 17 plages.

"Aujourd’hui, malgré la crise sanitaire, tous les postes de secours sont donc bien ouverts. Malgré des préparations compliqués. Les formations qui ont généralement lieu durant les vacances de pâques, ont été stoppées durant la crise. En Corse, elles n'avaient pas repris ce qui a perturbé l'organisation et les formations pour la saison. Cela a donc été compliqué d'organiser tout cela en lien avec les différents services État/mairies car le Covid-19 a accaparé les esprits, les moyens financiers et le temps sur l'organisation de la saison estivale. Que ce soit sur les palges, les feux de forêt et la mobilisation supplémentaire vis à vis de l'augmentation de la population.

Malgré ces difficultés, nous avons, à quelques unités près, un peu plus de personnel saisonnier, nous nous sommes adaptés sur l'amplitude de surveillance réduite, on nous sommes prémunis sur l'affectation de manière à ce que ni les mairies ni le SIS ne soient mis en défaut sur l'effectif quotidien du personnel formé pour la saison" explique le commandant François Ferrandini.

Quelles sont les règles à respecter sur les plages cette saison ?

"Les principales règles sont celles des gestes barrières. Mais cela ne relève pas de nos compétences sur les postes. Au niveau des sauveteurs, ils doivent rester focalisés sur la surveillance de la plage. Nous avons donc indiqué que nous ne pouvions pas nous occuper des distantiations physiques et protocole sanitaire", continue le commandant.

Aregnu-Algajola est réputée pour sa beauté. Mais le site est bien connu des sportifs, notamment pour son vent et ses courants. " Elle est connue pour sa beauté et sa dangerosité selon la météo et le régime de vent. Il y a donc un renforcement du poste de secours possible. En Balagne, il y a une couverture publique des risques nautiques, c'est le SCOBalagne. Cette équipe analyse chaque jour les risques et se positionne prioritairement sur les plage dangereuses par temps de vents violents et leurs lendemains car des courants apparaissent et le public pense pouvoir se baigner en toute sécurité".

Donc, comment savoir pour les baignades ?

"Du moment où le balisage est matérialisé en mer par les bouées, le poste de secours doit lever une flamme. Cela veut dire que le poste est ouvert et qu’il y a une présence physique de surveillant nautique".

Quatre flammes sont à connaître.

Verte, la baignade est autorisée.

Orange, la baignade est dangereuse.

Rouge, elle est interdite.

Violette, elle est interdite pour cause de pollution.

À la plage et en mer, il faut toujours rester prudent. En 2018, rappelons que plusieurs journées de sauvetages on été réalisées par les sauveteurs sur la plage d'Aregnu-Algajola dont au cours de laquelle 10 peronnes ont été secourue....