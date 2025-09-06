Les deux députés nationalistes sonnent l’alarme sur l’avenir des pompiers volontaires

Le feu couve chez les sapeurs-pompiers. Dans un courrier adressé au directeur général de la Sécurité Civile le 27 août, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Jean-Paul Bosland, dénonce une possible remise en cause de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR), une prime qui constitue le socle de l’attractivité du volontariat, alors même que les effectifs de pompiers volontaires sont en chute libre.



Créée en 2016, la NPFR vise à reconnaître l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, qui représentent 80 % des effectifs et sont mobilisés sur près de deux tiers des interventions. Versée à partir de 15 ans de service, elle peut atteindre plus de 3 000 € annuels après 35 ans. Mais son avenir est aujourd’hui incertain pour cause de rigueur budgétaire. Selon des projections transmises à la Direction générale de la sécurité civile, son coût, financé par moitié par l’État et les départements, devrait en effet passer de 42 à 175 millions d’euros d’ici 2040. Pour la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, sa suppression serait toutefois un coup de canif intolérable dans la reconnaissance du volontariat, alors que les indemnités horaires des pompiers volontaires sont gelées depuis 2022, et que le décret d’application de la réforme des retraites, qui prévoit des trimestres supplémentaires pour les volontaires, n’est toujours pas publié.



En Corse, où la dépendance au volontariat est peut-être encore plus forte qu’ailleurs, la situation est suivie avec une inquiétude particulière. C’est ce qui a conduit le député de la 2ème circonscription de Corse-du-Sud, Paul-André Colombani, à saisir directement le Gouvernement en cette fin de semaine. Alerté par l’Union départementale des sapeurs-pompiers et PATS de Corse-du-Sud, le parlementaire de Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) indique avoir adressé une question écrite au ministre de l’Intérieur afin de défendre le statut et la reconnaissance des pompiers volontaires.



« Alors que la France connaît déjà un déficit estimé à 50 000 volontaires, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises envisage de remettre en cause certains acquis fondamentaux liés à leur engagement », écrit-il en déplorant que ces orientations qui « suscitent de fortes inquiétudes parmi les représentants des sapeurs-pompiers volontaires quant à la pérennité de leurs acquis et à la reconnaissance de leur engagement », fragiliseraient « la colonne vertébrale du dispositif national de secours et risqueraient de décourager l'engagement volontaire, pourtant indispensable à la sécurité des populations ».



« En Corse, les conséquences seraient particulièrement lourdes », relève-t-il en outre, en pointant « la fermeture des centres d'incendie et de secours de l'intérieur faute de personnels disponibles, la diminution des capacités opérationnelles dans les zones urbaines, l'augmentation de la fiscalité locale pour compenser la disparition des volontaires et, à terme, l'exode des populations rurales privées de secours de proximité ». Pis, face à une société de plus en plus confrontée « aux catastrophes climatiques, aux incendies de plus en plus fréquents et aux drames du quotidien, un tel affaiblissement du volontariat mettrait directement en péril la sécurité des citoyens », affirme-t-il demandant en conséquence au Gouvernement de préciser « quelles mesures il entend prendre pour garantir le respect des lois déjà votées en faveur des sapeurs-pompiers volontaires, de quelle manière sera assuré un financement clair et pérenne de la prestation de fidélisation retraite attendue depuis plus de dix ans, dans quel délai sera publié le décret prévu par la loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale de 2023 permettant de valoriser leur engagement par l'attribution de trimestres de retraite, et enfin quelles garanties immédiates et concrètes il peut apporter afin de préserver le statut, la reconnaissance et l'avenir de ces femmes et de ces hommes qui constituent un maillon essentiel du service public de sécurité civile ».



Dans la même veine, Michel Castellani, le député de la 1ère circonscription de Haute-Corse, a également souhaité assurer les pompiers de sa mobilisation. Ce vendredi, il a ainsi rencontré Hyacinthe Vanni et le colonel Pierre Pieri, respectivement président et directeur du Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse, ainsi que Thierry Nutti, le président de l’Union régionale Sud Med afin d’aborder ces problèmes liés à la valorisation et à la reconnaissance du volontariat. « Un moment d’échanges enrichissant et la certitude de pouvoir s’appuyer sur un député à l’écoute, à l’action au sein de la commission des finances qui portera la voix de notre organisation opérationnelle et le respect des engagements pris avec les sapeurs pompiers volontaires », salue le SIS 2B.