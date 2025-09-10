L’inquiétude grandit en Corse face aux menaces sur la reconnaissance du statut de sapeur-pompier volontaire

Manon Perelli le Mercredi 10 Septembre 2025 à 07:45

Dans un communiqué commun, les présidents des SIS de Corse-du-Sud et de Haute-Corse alertent sur les menaces qui pèsent sur le statut des pompiers volontaires, de la remise en cause de la prime de fidélisation au plafonnement des heures d’activité. Une inquiétude partagée par le président de l’Union départementale, qui redoute une fragilisation du modèle de secours insulaire.