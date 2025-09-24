Ajaccio : 2,5 hectares de végétation détruits par un incendie à Capo di Feno

CorseNetInfos
MP le Mercredi 24 Septembre 2025 à 17:49

Ce mercredi en fin de matinée, un feu s'est déclaré sur le secteur de Capo di Feno. L'incendie a été maitrisé en début d'après-midi indique le SIS 2A.



Ce mercredi aux alentours de 11h50, un incendie s’est déclaré sur le secteur de Capo di Feno, indique le Service d’Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud. 
 
14 sapeurs-pompiers et quatre engins de lutte du centre de secours principal d’Ajaccio ont été engagés et ont permis de maitriser l’incendie en début d’après-midi. « 2,5 hectares de petit maquis et broussailles ont été détruits », précise le SIS 2A en lançant par ailleurs un appel à la prudence. 
 
« Les sapeurs-pompiers ont été appelés à plusieurs reprises ces dernières 48 heures pour des écobuages. Le dernier passage pluvieux n’a pas fait baisser le niveau de risque de manière significative. La situation demeure défavorable », avertit-il en rappelant que l’emploi du feu est interdit jusqu’au 30 septembre par arrêté préfectoral. Une interdiction qui pourrait être prolongée en fonction de l’évolution des conditions météorologiques. 
 
 




