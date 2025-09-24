Ajaccio : 2,5 hectares de végétation détruits par un incendie à Capo di Feno

Ce mercredi aux alentours de 11h50, un incendie s’est déclaré sur le secteur de Capo di Feno, indique le Service d’Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud.



14 sapeurs-pompiers et quatre engins de lutte du centre de secours principal d’Ajaccio ont été engagés et ont permis de maitriser l’incendie en début d’après-midi. « 2,5 hectares de petit maquis et broussailles ont été détruits », précise le SIS 2A en lançant par ailleurs un appel à la prudence.



« Les sapeurs-pompiers ont été appelés à plusieurs reprises ces dernières 48 heures pour des écobuages. Le dernier passage pluvieux n’a pas fait baisser le niveau de risque de manière significative. La situation demeure défavorable », avertit-il en rappelant que l’emploi du feu est interdit jusqu’au 30 septembre par arrêté préfectoral. Une interdiction qui pourrait être prolongée en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.



