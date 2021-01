Le festival du film de Lama lance son appel à films

La 27édition du Festival du film de Lama n’a pu être maintenue l’an dernier. L’association avait pris la lourde décision, en plein confinement, de la reporter en 2021 pour cause de crise sanitaire. Si des opérations autour du 7art ont accompagné l’été 2020 – avant-premières, projections, rencontres – le public n’a pu profiter de l’habituelle semaine de cinéma sous les étoiles. Bien décidé à organiser au mieux la prochaine édition qui se déroulera du samedi 31 juillet au vendredi 6 août, l’équipe du Festival vient de lancer son appel à films. Il concerne deux catégories :– les documentaires qui sont diffusés toute la semaine, en journée à la Casa di Lama– les courts métrages corses et des îles méditerranéennes diffusés à l'Umbria (photos) lors dune soirée spéciale pour les films en compétition. Le court-métrage gagnant bénéficie dune dotation de 1500 € en location de matériel chez Transpalux.Les conditions d’inscription et formulaire à remplir sont sur le site du festival ( lire ici ). La période d’appel à films se poursuit jusqu’au 15 mai. A l’issue, le comité de sélection désignera les courts métrages (en panorama ou en compétition) et les documentaires retenus pour l’édition 2021.En ce début d’année, vous pouvez également prendre votre adhésion, un moyen pratique et économique (la somme choisie est déductible des impôts) de soutenir l’association. Le bulletin est à télécharger ici Enfin, les élèves de la Licence Professionnelle Métiers du Design parcours Activités et Techniques de Communication (LAPTC) planchent actuellement sur un teaser pour présenter cette 27édition. Il devrait être prochainement en ligne sur la chaîne du Festival et sur les réseaux sociaux. Tandis que les Sguardi Zitellini, ces deux journées consacrées à la découverte du cinéma pour les élèves des classes primaires de la micro-région, se dérouleront au mois de juin. Basées sur des ateliers d’initiation au 7art (scénario, réalisation, stop-motion, etc.), cette opération qui connaît un succès grandissant se déroule dans le cadre de A festa di a lingua corsa.