Le film documentaire "Sacré Coeur - son règne n'a pas de fin" sera diffusé à Ajaccio à la fin du mois

Le Sacré-Cœur de Jésus, symbole d’amour et de foi, nous est familier dans nos églises ou sur les statues du Christ. Pourtant, derrière ce cœur transpercé lors de la crucifixion se cache une histoire que peu connaissent vraiment. C’est ce qu’un film documentaire fiction réalisé par Sabrina et Steven J. Gunnell explore avec précision, en répondant à de nombreuses questions. Sorti en salle le 1er octobre, « Sacré-Cœur – son règne n’a pas de fin » fait depuis sa sortie l'objet de polémiques. Alors qu’il n’était pas à l’affiche des cinémas ajacciens, le film sera finalement projeté à l’Espace Diamant, grâce à l’initiative de la Cunfraterna Sant’Antonu di U Monti. Quatre séances sont programmées : le 28 novembre à 14h30 et 18h, et le 29 novembre aux mêmes horaires.
"Nous sommes à l'initiative de ces projections et la mairie nous a très fortement appuyé" explique Jacky Ambrosini, prieur de la Cunfraterna Sant'Antonu di U Monti. "Quand on a su qu'il n'était pas diffusé à Ajaccio, nous sommes entrés en contact avec le distributeur du film Saje. On s'est rapproché de la mairie pour obtenir une salle. Elle nous a gentiment proposé l'espace Diamant et nous a très fortement encouragés à faire venir le film." Du côté de l'Évêché, l'accueil a été plus que favorable. "L'Abbé Constant nous a donné carte blanche pour organiser la venue de ce film."
La confrérie a en effet senti qu'il y avait une demande des Ajacciens, des Catholiques de la ville de pouvoir avoir accès à ce film, sans avoir à se déplacer dans d'autres villes, ce qui l’a à organiser ces projections et à faire son possible pour accueillir "Sacré Coeur". "Quand nous avons vu tous les Ajacciens qui étaient déçus que le film ne soit pas diffusé en ville, nous nous sommes dits que nous allions faire notre possible pour qu'il puisse arriver à Ajaccio et être diffusé."
Dès sa sortie, le film a suscité la polémique sur le continent. "Comme se plaisent à le dire les réalisateurs du film, il n'y a pas de raison que cela crée une polémique puisque c'est un film qui parle d'amour. Nous n'avons pas organisé ces projections pour participer à une quelconque polémique" souligne Jacky Ambrosini. Malgré la controverse, le film a enregistré 170 500 entrées en trois semaines et plus de 300 000 entrées début novembre.
En Corse, le film documentaire a été projeté 12 fois dans toute la région, à Furiani, Corte, Porto-Vecchio, Lecci, Prunelli-di-Fium'Orbu, Propriano. À Ajaccio, sa projection permettra aussi à la confrérie de sensibiliser sur ses actions et de présenter ses missions, sociales notamment, en relation avec le clergé.
"Nous sommes à l'initiative de ces projections et la mairie nous a très fortement appuyé" explique Jacky Ambrosini, prieur de la Cunfraterna Sant'Antonu di U Monti. "Quand on a su qu'il n'était pas diffusé à Ajaccio, nous sommes entrés en contact avec le distributeur du film Saje. On s'est rapproché de la mairie pour obtenir une salle. Elle nous a gentiment proposé l'espace Diamant et nous a très fortement encouragés à faire venir le film." Du côté de l'Évêché, l'accueil a été plus que favorable. "L'Abbé Constant nous a donné carte blanche pour organiser la venue de ce film."
La confrérie a en effet senti qu'il y avait une demande des Ajacciens, des Catholiques de la ville de pouvoir avoir accès à ce film, sans avoir à se déplacer dans d'autres villes, ce qui l’a à organiser ces projections et à faire son possible pour accueillir "Sacré Coeur". "Quand nous avons vu tous les Ajacciens qui étaient déçus que le film ne soit pas diffusé en ville, nous nous sommes dits que nous allions faire notre possible pour qu'il puisse arriver à Ajaccio et être diffusé."
Dès sa sortie, le film a suscité la polémique sur le continent. "Comme se plaisent à le dire les réalisateurs du film, il n'y a pas de raison que cela crée une polémique puisque c'est un film qui parle d'amour. Nous n'avons pas organisé ces projections pour participer à une quelconque polémique" souligne Jacky Ambrosini. Malgré la controverse, le film a enregistré 170 500 entrées en trois semaines et plus de 300 000 entrées début novembre.
En Corse, le film documentaire a été projeté 12 fois dans toute la région, à Furiani, Corte, Porto-Vecchio, Lecci, Prunelli-di-Fium'Orbu, Propriano. À Ajaccio, sa projection permettra aussi à la confrérie de sensibiliser sur ses actions et de présenter ses missions, sociales notamment, en relation avec le clergé.
"Ce coeur qui a tant aimé les hommes et qui aime tant le monde"
Ce docu-fiction nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus, avec une partie historique et des témoignages de prêtres, de laïques, de contemporains qui ont fait cette rencontre de ce cœur d'amour, des scènes de reconstitution des apparitions de Jésus à Marguerite Marie au XVIIe siècle, de la vie du Christ avec ses disciples, avec Marie, le Golgotha, la Sainte-Cène, la Guerre des tranchées... Le film comporte une trentaine de scènes de reconstitution dans une dizaine d'époques différentes. C'est un voyage dans le monde puisque la dévotion au cœur sacré de Jésus a pris feu par les missionnaires qui ont sillonné le monde.
18 intervenants témoignent dans le documentaire, dont Sœur Laetitia Trémolet de Villiers, fondatrice de la communauté des Sœurs du Rosier de l’Annonciation, supérieure du couvent de Marcassu à Cateri.
Le film débute avec l'histoire des apparitions de Jésus à Marguerite Marie Alacoque et traverse les siècles sur 350 ans. Nécessitant deux ans de travail, il a été parfois un chemin de croix (financement, pas de campagne d'affichage, censure...) mais les réalisateurs n'ont jamais baissé les bras. De l'aveu des réalisateurs, ce documentaire porte un message d'amour qui s'adresse à tous, et se veut être un film grand public et pour les Chrétiens et non Chrétiens, pour afin de faire découvrir cet héritage historique.
Plusieurs questions ont guidé la réalisation de ce documentaire : qu’est-ce que le Sacré-Cœur de Jésus ? Depuis quand cette dévotion populaire existe-t-elle ? Que nous dit ce Sacré-Cœur aujourd’hui dans nos sociétés, nos foyers, nos vies ? Pourquoi se consacrer au Sacré-Cœur ? Dans un contexte mondial difficile, la dévotion au Sacré-Cœur peut-elle apporter un sens ? Pour répondre à toutes ces questions, Steven J. et Sabrina Gunnell ont commencé leur enquête à Paray-le-Monial, puis sont partis aux quatre coins de la France et au-delà, à la rencontre d’experts, d’historiens, de théologiens et de témoins divers qui ont expérimenté l’Amour brûlant du Divin-Cœur de Jésus.
Le synopsis
Il y a 350 ans, en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d’amour à Sainte Marguerite-Marie. Aujourd’hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies. Un docu-fiction saisissant qui nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son Amour personnel et inconditionnel.
18 intervenants témoignent dans le documentaire, dont Sœur Laetitia Trémolet de Villiers, fondatrice de la communauté des Sœurs du Rosier de l’Annonciation, supérieure du couvent de Marcassu à Cateri.
Le film débute avec l'histoire des apparitions de Jésus à Marguerite Marie Alacoque et traverse les siècles sur 350 ans. Nécessitant deux ans de travail, il a été parfois un chemin de croix (financement, pas de campagne d'affichage, censure...) mais les réalisateurs n'ont jamais baissé les bras. De l'aveu des réalisateurs, ce documentaire porte un message d'amour qui s'adresse à tous, et se veut être un film grand public et pour les Chrétiens et non Chrétiens, pour afin de faire découvrir cet héritage historique.
Plusieurs questions ont guidé la réalisation de ce documentaire : qu’est-ce que le Sacré-Cœur de Jésus ? Depuis quand cette dévotion populaire existe-t-elle ? Que nous dit ce Sacré-Cœur aujourd’hui dans nos sociétés, nos foyers, nos vies ? Pourquoi se consacrer au Sacré-Cœur ? Dans un contexte mondial difficile, la dévotion au Sacré-Cœur peut-elle apporter un sens ? Pour répondre à toutes ces questions, Steven J. et Sabrina Gunnell ont commencé leur enquête à Paray-le-Monial, puis sont partis aux quatre coins de la France et au-delà, à la rencontre d’experts, d’historiens, de théologiens et de témoins divers qui ont expérimenté l’Amour brûlant du Divin-Cœur de Jésus.
Le synopsis
Il y a 350 ans, en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d’amour à Sainte Marguerite-Marie. Aujourd’hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies. Un docu-fiction saisissant qui nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son Amour personnel et inconditionnel.
Savoir + :
Les projections à Ajaccio auront lieu à l'Espace Diamant les 28 et 29 novembre
Billetterie sur place : 6 euros, 5 euros avec la carte Ajaccio culture et 4 euros pour les moins de 25 ans.
-
Quadruple meurtre de Bastia : un second homme mis en examen
-
Ajaccio : un nouvel espace de vie et de services pour les habitants d'Aspretto
-
Accidents de la route en série ce mercredi matin en Haute-Corse
-
Les jeunes châtaigniers de Bocognano prêts à prendre racine
-
Ucciani - Ajaccio : une nouvelle desserte ferroviaire pour la vallée de la Gravona