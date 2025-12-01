Le film documentaire "Sacré Coeur - son règne n'a pas de fin" sera diffusé à Ajaccio à la fin du mois

Ce docu-fiction nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus, avec une partie historique et des témoignages de prêtres, de laïques, de contemporains qui ont fait cette rencontre de ce cœur d'amour, des scènes de reconstitution des apparitions de Jésus à Marguerite Marie au XVIIe siècle, de la vie du Christ avec ses disciples, avec Marie, le Golgotha, la Sainte-Cène, la Guerre des tranchées... Le film comporte une trentaine de scènes de reconstitution dans une dizaine d'époques différentes. C'est un voyage dans le monde puisque la dévotion au cœur sacré de Jésus a pris feu par les missionnaires qui ont sillonné le monde.



18 intervenants témoignent dans le documentaire, dont Sœur Laetitia Trémolet de Villiers, fondatrice de la communauté des Sœurs du Rosier de l’Annonciation, supérieure du couvent de Marcassu à Cateri.



Le film débute avec l'histoire des apparitions de Jésus à Marguerite Marie Alacoque et traverse les siècles sur 350 ans. Nécessitant deux ans de travail, il a été parfois un chemin de croix (financement, pas de campagne d'affichage, censure...) mais les réalisateurs n'ont jamais baissé les bras. De l'aveu des réalisateurs, ce documentaire porte un message d'amour qui s'adresse à tous, et se veut être un film grand public et pour les Chrétiens et non Chrétiens, pour afin de faire découvrir cet héritage historique.



Plusieurs questions ont guidé la réalisation de ce documentaire : qu’est-ce que le Sacré-Cœur de Jésus ? Depuis quand cette dévotion populaire existe-t-elle ? Que nous dit ce Sacré-Cœur aujourd’hui dans nos sociétés, nos foyers, nos vies ? Pourquoi se consacrer au Sacré-Cœur ? Dans un contexte mondial difficile, la dévotion au Sacré-Cœur peut-elle apporter un sens ? Pour répondre à toutes ces questions, Steven J. et Sabrina Gunnell ont commencé leur enquête à Paray-le-Monial, puis sont partis aux quatre coins de la France et au-delà, à la rencontre d’experts, d’historiens, de théologiens et de témoins divers qui ont expérimenté l’Amour brûlant du Divin-Cœur de Jésus.





Le synopsis



Il y a 350 ans, en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d’amour à Sainte Marguerite-Marie. Aujourd’hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies. Un docu-fiction saisissant qui nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son Amour personnel et inconditionnel.



Savoir + :

Les projections à Ajaccio auront lieu à l'Espace Diamant les 28 et 29 novembre

Billetterie sur place : 6 euros, 5 euros avec la carte Ajaccio culture et 4 euros pour les moins de 25 ans.