Festi di Natali : chalets, films de Noël et lutins farceurs au programme à Bonifacio

le Mardi 9 Décembre 2025 à 11:31

Du mercredi 10 au dimanche 21 décembre, la haute-ville de Bonifacio se transforme en un village enchanté pour accueillir la nouvelle édition de Festi di Natali. Depuis sa création il y a quatre ans, le marché de Noël de la cité des Falaises ne cesse de prendre de l’ampleur, s’imposant comme l’un des rendez-vous phares de l’hiver en Corse. Gourmande, cette édition 2025 annonce une journée supplémentaire de festivités, un programme plus étoffé et des intentions de fête sans cesse renouvelées en direction des enfants et familles.



Chaque année, le marché de Noël de Bonifacio attire environ 4 000 visiteurs. CREDIT PHOTO GSantiLaurini
Au cœur du quartier pisan, 40 chalets d’exposants scintilleront entre artisanat, décorations et spécialités locales. Figatellu grillé, huîtres fraîches, charcuterie, fromages et douceurs de saison se mêleront aux créations d’artisans. Ca, c’est ce qu’on est sûr de trouver sur place, à n’importe quelle heure des festivités. Mais de nombreuses manifestations viendront s’ajouter. L'une des principales nouveautés, c'est la création d’un cinéma de Noël, installé à l’Espace Saint-Jacques, où deux films destinés au jeune public seront projetés chaque mercredi. 

Festi di Natali s’ouvrira dès le mercredi 10 décembre par un feu d’artifice qui viendra illuminer les remparts. S’ensuivront douze jours de concerts et animations conviviales (blind test, soirée DJ animée par Manu El Chino…), mais aussi le grand défi sportif à la Bonifacienne, la Spassighata, et son parcours au cœur de la ville. Enfin, qui dit esprit de Noël, dit laissons-nous aller à un peu d’autodérision, avec le toujours très attendu concours du pull de Noël le plus moche !

Un royaume enchanté pour les lutins… et les enfants

Festi di Natali 2025 consacre plus que jamais une place centrale aux plus jeunes. Deux week-ends entiers leur sont dédiés, avec à chaque fois une profusion d’ateliers (fioles magiques, portraits de lutins, couronnes de l’Avent…), des mini-parcours d’acrobatie inspirés de l’univers du cirque, mais aussi des parcours sportifs et ludiques tout droit sortis du monde des lutins : courses de cadeaux, lancers de flocons, énigmes et défis à relever en équipe… Nouveauté majeure : « la chasse aux farces des lutins », un jeu de piste scénarisé avec énigmes et trésors cachés dans la ville, imaginé et encadré par des guides conférenciers. Sans oublier les deux incontournables : la rencontre avec le Père Noël et les balades à poney.

Le 21 décembre, la magie atteindra son apogée avec la parade enchantée : un cortège lumineux où lutins farceurs, le Père Noël, mais aussi Casse-Noisette, un bonhomme de Neige et un renne guideront petits et grands à travers le village, pour clôturer le marché dans une atmosphère merveilleuse. "Ce rendez-vous de décembre est devenu un moment attendu, qui rassemble Bonifaciens, Corses et visiteurs autour des artisans, commerçants et créateurs qui font vivre le marché et notre cité", s'en félicite le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci.


Festi di Natali, du 10 au 21 décembre, dans le quartier pisan à Bonifacio. Horaires d’ouverture : Dimanche, lundi, mardi et mercredi : de 11 h à 21 h ; jeudi, vendredi et samedi : de 11 h à minuit ; dimanche 21 décembre : de 11 h à 20 h.  Le programme détaillé, ainsi que les horaires des animations, sont à retrouver ici.




