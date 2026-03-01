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Municipales - Suivez notre live à Bastia et en Haute-Corse


le Dimanche 15 Mars 2026 à 08:00

Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour les élections municipales. Participation, déroulement du scrutin, images et résultats : suivez la journée électorale en direct à Bastia et en Haute-Coese




9h45 : Sacha Bastelica vote à son tour

(Photo Gérard Baldocchi)
(Photo Gérard Baldocchi)
Deuxième tête de liste (Via Citadina) à se présenter au bureau de vote de l'école Desanti à l'Annonciade Sacha Bastelica, le benjamin de cette élection municipale bastiaise

(Photo Gérard Baldocchi)
(Photo Gérard Baldocchi)

9h30 : Francis Riolacci vote à l'Annonciade

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Francis Riolacci (Bastia en commun) s'est présenté à 9h30 au bureau de l'école Desanti, présisé par Didier Grassi  à l'Annonciade.  

Corte : Mobilisation malgré la pluie

Comme partout ailleurs, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8 heures à Corte. Sur les 3 653 inscrits, répartis sur les cinq bureaux de vote de la ville, près de 200 avaient déjà effectué leur devoir civique une heure après, malgré une pluie battante. Un chiffre normal à  cette heure, par rapport aux élections précédentes. Généralement, c'est surtout entre 11 heures et midi et entre 16 heures et 18 heures que les Cortenaises et les Cortenais se mobilisent le plus !

9 heures : Jean-Michel Lamberti vote à l'ancienne mairie du marché

(Photo Gérard Baldocchi)
(Photo Gérard Baldocchi)
À 9 heures, c'était au tour de Jean-Michel Lamberti (Reconquête) de passer dans l'isoloir du bureau de vote de l'ancienne mairie de la place du marché. À cet instant 42 votants avaient été enregistrés au bureau 1 depuis l’ouvertur. Ce n'était encore 10% des inscrits.
 

8h45 : le vote de Jean-Baptiste Arena Patrimoniu

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Jean-Baptiste Arena, candidat, à Patrimoniu, s'est présenté peu après l'ouverture du scrutin pour accomplir son evoir électoral

8h30 : Julien Morganti vote à San Angelo

Julien Morganti (Photo Gérard Baldocchi)
Julien Morganti (Photo Gérard Baldocchi)
Julien Morganti, tête de liste Uniti à Bastia, vote au bureau de San Angelo présidé par le conseiller municipal Jean-François Paoli, candidat sur la liste de Jean-Martin Mondoloni.

8 heures : les bureaux de votes ouvrent

Malgré le mauvais temps, à Paese-Novu qui  est l'un des bureaux des quartiers sud ou pourraient se jouer ces élections a Bastia, les électeurs sont là…





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