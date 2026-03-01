Municipales - Suivez notre live à Bastia et en Haute-Corse

Comme partout ailleurs, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8 heures à Corte. Sur les 3 653 inscrits, répartis sur les cinq bureaux de vote de la ville, près de 200 avaient déjà effectué leur devoir civique une heure après, malgré une pluie battante. Un chiffre normal à cette heure, par rapport aux élections précédentes. Généralement, c'est surtout entre 11 heures et midi et entre 16 heures et 18 heures que les Cortenaises et les Cortenais se mobilisent le plus !